Egal alb pentru Săgeata

Candidată la promovarea în prima ligă, Săgeata Năvodari a obţinut un rezultat de egalitate, 0-0, în fieful Chindiei Tîrgovişte, sâmbătă, în etapa a treia a Ligii a II-a. Neînvinşi în acest sezon, elevii lui Aurel Şunda nu au mai repetat prestaţiile excelente din primele două etape, acuzând şi absenţa a doi jucători de bază, Fl. Popa, internat de urgenţă la Bucureşti din cauza unei viroze puternice, şi Tigoianu, învoit pentru a se căsători. Cele mai mare ocazii au fost în repriza secundă, când Anton, de la gazde, şi Pecarov, de la năvodăreni, au nimerit bara. “Rezultatul este echitabil. Gazdele au avut o primă repriză mai bună, iar noi am dominat a doua parte a jocului, în special pe final. Am întâlnit o echipă bună şi consider că este un punct important pe care l-am câştigat, ţinând cont şi de absenţele de ultimă oră. Îmbucurător este faptul că nu am primit gol în primele trei etape şi sper să continuăm tot aşa”, a spus antrenorul Aurel Şunda.

Au evoluat pentru Săgeata (antrenor Aurel Şunda): Viciu - Goşa, Sg. Bar, Tudorache, L. Rusu - Diaby (85 Bold), V. Apostol, Vezan, Cheţan (55 Pecarov) - B. Oprea (83 M. Jianu), D. Zaharia.