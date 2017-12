Elena Udrea, pusă sub control judiciar

Elena Udrea ştia de şpăgile pe care le lua fostul ei soţul ei, Dorin Cocoş, în dosarul Microsoft, spun procurorii, citați de Antena3.ro. Mai mult, din declaraţiile de venit şi cele de avere din perioada 2009 - 2014, rezultă că Udrea a folosit o parte din bani pentru a şi cumpăra diferite bunuri pe care din salariul de ministru nu şi le-ar fi permis. Udrea a fost pusă sub învinuire pentru spălare de bani şi fals în declaraţii de avere şi a fost audiată astăzi la DNA. Ea a fost adusă de procurori cu mandat. Dacă va fi acuzată de ceva în calitate de ministru, atunci pentru urmărirea penală, retinere şi arestare va fi nevoie de avizul preşedintelui în funcţie, Klaus Iohannis. Dacă va fi acuzată de ceva în calitatea de deputat, atunci pe numele ei poate fi începută urmărirea penală, dar pentru reţinere sau arestare e nevoie de avizul Camerei Deputaţilor. La ieșirea de la DNA Elena Udrea a explicat că nu vrea să comenteze situaţia, până nu va vedea dosarul. Procurorii au pus-o sub control judiciar. Elena Udrea nu are voie să părăsească Bucureştiul. Preşedintele PMP, Elena Udrea, a mai declarat în această după-amiază, la ieşirea de la DNA, unde a stat mai mult de patru ore, că nu putea să menţioneze, în declaraţia de avere, ceva ce aparţinea fostului soţ, respectiv lui Dorin Cocoş, dacă acesta nu îi spunea. "Să fie întrebat domnul Cocoş", a adăugat ea, după ce a fost întrebată în legătură cu acuzaţiile de spălare de bani şi fals în declaraţii de avere, care ar fi motivele chemării sale la DNA. Udrea le-a mai spus jurnaliştilor, la ieşirea din sediul central al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), că nu le-a dat nicio declaraţie anchetatorilor, ea dorind ca înainte de asta să consulte dosarul. Preşedintele PMP nu a dorit să dea alte informaţii privind dosarul, pe motiv că acesta este în lucru. Pe de altă parte, întrebată dacă a văzut-o în sediul DNA pe fosta şefă a DIICOT Alina Bica, Elena Udrea a răspuns că nu.