Elevi jefuiţi pe plaja Modern

După ce au participat la banchetul de sfîrşit de gimnaziu, organizat la restaurantul "Zorile", doi elevi constănţeni au coborît pe plaja Modern, pentru a se plimba înainte de a pleca spre casă. După scurt timp, Leonard P. şi Artemi C., ambii de 14 ani, din Constanţa, au fost observaţi de un grup de tineri, din care făceau parte Marian Ciubotaru, de 22 de ani, Sorin Badea, de 18 ani, Leonard Ene, de 18 ani şi Aidun Deveriş, de 18 ani, toţi din Constanţa. În timp ce ultimii doi au rămas pe loc, Ciubotaru şi Badea s-au apropiat de cei doi elevi, cu pretextul că vor nişte ţigări. Cînd aceştia le-au răspuns că nu fumează, Badea l-a prins pe unul dintre băieţi de braţ şi i-a luat, din buzunar, telefonul mobil, iar apoi s-a îndreptat spre prietenii săi, propunîndu-le să păstreze ei mobilul. Aceştia l-au refuzat însă şi i-au cerut să restituie telefonul ceea ce a şi făcut, dar pentru a nu pleca cu mîna goală, Badea ajutat de Ciubotaru, i-au luat elevului 300 de mii de lei dintr-un buzunar. Cei doi elevi au cerut ajutorul poliţiştilor, care au reuşit în scurt timp să-i prindă pe hoţi. Potrivit poliţiştilor, Ciubotaru a încercat să ascundă banii în duba cu care era transportat spre sediul Secţiei 3. "Este pentru prima dată cînd fur şi am făcut-o pentru a avea cu ce să-mi hrănesc fetiţa de un an. Soţia mea este din nou însărcinată, eu nu-mi găsesc de muncă şi m-am gîndit că nu am să fiu prins", şi-a justificat Marian Ciubotaru fapta în faţa oamenilor legii. Procurorii Parchetului de pe lîngă Tribunalul Constanţa au propus ieri, instanţei arestarea preventivă a lui Badea şi Ciubotaru sub acuzaţia de tîlhărie.