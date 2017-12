Elevii constănțeni știu ce să facă în cazul unei calamități?

În lipsa unor spații adecvate, multe instituții de învățământ superior au transformat subsolurile școlilor în depozite pentru mobilierul defect, manuale, documente și alte evidențe, depozite care pot deveni, la un moment dat, focarul unor incendii. O priză defectă, o neglijență din partea unui salariat pot transforma o școală într-o torță în scurt timp. Pe lângă acest lucru, oricând se poate produce un cutremur cu o mare magnitudine, iar o astfel de calamitate petrecută în timpul programului școlar ar necesita un sistem de reacție exemplar pentru a nu discuta despre pierderi de vieți din cauza lipsei unui sistem de evacuare asumat de profesori și elevi. Câte unități de învățământ au efectuat în ultimul an simulări de incendiu sau cutremur și câți elevi știu ce trebuie să facă în situația în care alarma se dă, iar ei trebuie să iasă cât mai rapid din clase? Inspectoratul Școlar al Municipiului București a publicat marți, pe site-ul instituției, un ghid de organizare și desfășurare a evacuării din grădinițe, școli și licee în cazul manifestării unei situații de urgență generate de producerea unui incendiu sau a unui seism.

CONSTANȚA La Constanța, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean au precizat că unitățile de învățământ din județ ar trebui să aibă și au un plan de evacuare în cazul unor situații de urgență. La nivelul școlilor există o comisie de Prevenire și Stingere a Incendiilor (PSI), ce are rolul de a informa elevii cu privire la ce trebuie să facă în caz de situații de urgență și organizează simulări și exerciții la nivel de școală. ”Cam o dată pe semestru organizăm simulări de incendiu. Avem patru corpuri de clădire și este important să știm și noi, și elevii cum se reacționează în cazul unor evenimente neprevăzute. Ultimul exercițiu l-am realizat în luna mai, împreună cu reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) ”Dobrogea”. Comisia de la nivelul școlii a planificat alături de cei de la ISU desfășurarea exercițiului”, a explicat directorul Colegiului Național Pedagogic ”Constantin Brătescu” Constanța, prof. Anamaria Ciobotaru. Și la Școala nr. 28 ”Dan Barbilian”, conducerea precizează că simulări ale unor calamități se fac destul de frecvent. ”Cam din două în două luni facem simulări de incendiu, de cutremur... Am făcut un exercițiu la începerea acestui an școlar, după ce s-au prezentat la clase normele de protecție în caz de incendiu și cutremur”, a subliniat directorul școlii, prof. Mihaela Stan. Am solicitat reprezentanților ISU ”Dobrogea” o situație referitoare la numărul exercițiilor efectuate în ultimul an în școlile constănțene și vom reveni cu aceste detalii într-un material viitor.

PROTOCOL NAȚIONAL PENTRU PREGĂTIREA ELEVILOR De asemenea, pentru asigurarea unei pregătiri unitare la nivel național a copiilor, elevilor și studenților în vederea formării unui comportament adecvat în cazul producerii unor situații de urgență, Ministerul Afacerilor Interne a semnat în 2013 un protocol valabil pe 5 ani cu Ministerul Educației. În baza documentului, elevii și cadrele didactice participă la activități educative și practic-aplicative, incluse în programele școlare și în lista activităților extrașcolare ale unităților de învățământ. De asemenea, elevii participă anual la concursurile cu tematică de protecție civilă și de prevenire și stingere a incendiilor ”Cu viața mea apăr viața” și ”Prietenii pompierilor”.