Emanuel Gyenes a ocupat locul 20 în etapa a doua din Raliul Dakar

Australianul Toby Price, pe o motocicletă KTM, a câștigat etapa a doua din Raliul Dakar 2016 și s-a instalat în fruntea clasamentului general la clasa moto. Prince a fost înregistrat pe distanța de 354 km cu timpul de 3 ore, 46 de minute şi 24 de secunde, devansându-l cu 20 de secunde pe portughezul Ruben Faria (Husqvarna) și cu 1,28 minute pe slovacul Stefan Svitko (KTM), care au completat podiumul acestei etape, redusă cu circa 100 km, din cauza condițiilor meteo. Reamitim că prima etapă a cursei a fost anulată din cauza vremii nefavorabile. Emanuel Gyenes (KTM), singurul român prezent în competiție, a ocupat locul 20 în etapa desfășurată între localitățile argentiniene Villa Carlos Paz și Termas de Rio Hondo. „Salutări de la finalul primei probe parcurse în Dakar 2016. Am avut 354 de km, majoritatea pe drumuri de pământ și cu câteva treceri prin râuri. Nu au fost probleme cu noroiul. Acum urmează drumul către bivuacul Termas Rio Hondo”, a scris pilotul sătmărean pe contul său de Facebook, după etapa de luni.

La clasa auto, cel mai rapid a fost pilotul francez Sebastien Loeb, multiplu campion mondial de raliuri şi debutant în Dakar. El a înregistrat timpul de 3h45,46 şi l-a devansat cu 2,23 pe compatriotul și colegul său de la echipa Peugeot, Stephane Peterhansel, poziția a treia fiind ocupată de rusul Vladimir Vasiliev, la 2,28. La categoria quad s-a impus chilianul Ignacio Casale (Yamaha), în 4h20,47.

Cea de-a 38-a ediție a Raliului Dakar a început cu stângul, 13 persoane fiind rănite în prologul de sâmbătă, după ce pilotul chinez Guo Meiling a pierdut controlul mașinii sale și a lovit un grup de spectatori aflați pe marginea traseului.

Ediția din acest an a Raliului Dakar, a 37-a din istorie, nu are la start niciunul dintre foștii câștigători ai clasei moto. Campionul din 2015, spaniolul Marc Coma, s-a retras din activitate și a devenit director sportiv al raliului. Competiția se desfășoară pentru al optulea an consecutiv în America de Sud, concurenții urmând să treacă prin două țări, Argentina și Bolivia. Runda a treia are loc marţi, între localitățile argentinene Termas de Rio Hondo și San Salvador de Jujuy (663 km în total şi o probă specială cronometrată de 314 km).

