Enel Dobrogea. Întreruperi programate MARȚI, 5 SEPTEMBRIE 2023

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Enel Dobrogea. Întreruperi programate MARȚI, 5 SEPTEMBRIE 2023

Administrație 04 Septembrie 2023 / 19:22 665 accesări

Următoarele întreruperi se vor realiza pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții în bune condiții, transmite E - Distribuţie Dobrogea.

Astfel, zonele afectate sunt:

intervalul orar: 8:00-16:00, ÎNTRERUPERE TOTALĂ

CARTIER KM 5,

  • STRADA: SOARELUI,
  • STRADA: LT. STEFAN PANAITESCU,
  • STRADA: BRAZDEI,
  • STRADA: HATMAN LUCA ARBORE (PARTIAL),
  • STRADA: FANTANELE (PARTIAL),
  • ŞOSEAUA MANGALIEI (PORTIUNEA CUPRINSĂ INTRE NR. 84 - 176C), RESPECTIV STRAZILE: SALCIILOR, THEODOR SPERANTIA,
  • STRADA: MUGURULUI (PORTIUNILE INTRE ŞOSEAUA MANGALIEI - STRADA LILIACULUI), SEMAFOR - ŞOSEAUA MANGALIEI/COLT STRADA PANDURULUI,
  • BISERICA MARINARILOR (SFANTUL NICOLAE) - STRADA THEODOR SPERANTIA NR. 60,
  • MAGAZIN "CHINA SHOP"- ŞOSEAUA MANGALIEI NR. 118,
  • SC MOTOREX SRL (DEALER AUTO CITROEN) - ŞOSEAUA MANGALIEI NR. 124,
  • COLEGIUL TEHNIC DE MARINA "ALEXANDRU IOAN CUZA" (FOSTA SCOALA GIMNAZIALA NR. 15) - ŞOSEAUA MANGALIEI NR. 126,
  • SC RAVER SERVICE SRL (DEALER AUTO KIA) - ŞOSEAUA MANGALIEI NR. 156,
  • MAGAZIN "PRO CONFORT DISTRIBUTION"- ŞOSEAUA MANGALIEI NR. 174 ,
  • PECO "PETROM"- ŞOSEAUA MANGALIEI NR. 154 SI PECO "ROMAR OIL"- ŞOSEAUA MANGALIEI NR. 176C

intervalul orar: 23:00-3:00, ÎNTRERUPERE TOTALĂ

  • HYPERMARKET KAUFLAND ROMANIA - 5710 PALAZU MARE
  • B-DUL TOMIS NR. 437: ÎNTRERUPERE LA SOLICITAREA CLIENTULUI KAUFLAND.

Întreruperile programate sunt acele sistări în distribuția energiei electrice cauzate de lucrările de reparații, moderni​zare​ sau de mentenanță desfășurate în zonele în care E - Distribuţie Dobrogea are grijă de rețeaua electrică.

Taguri articol
E-Distribuție Dobrogeaîntrerupere curent electric
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