Enel Dobrogea. Întreruperi programate MARȚI, 5 SEPTEMBRIE 2023

01 Octombrie 2023, 22:34
Următoarele întreruperi se vor realiza pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții în bune condiții, transmite E - Distribuţie Dobrogea.
Astfel, zonele afectate sunt:
intervalul orar: 8:00-16:00, ÎNTRERUPERE TOTALĂ
CARTIER KM 5,
- STRADA: SOARELUI,
- STRADA: LT. STEFAN PANAITESCU,
- STRADA: BRAZDEI,
- STRADA: HATMAN LUCA ARBORE (PARTIAL),
- STRADA: FANTANELE (PARTIAL),
- ŞOSEAUA MANGALIEI (PORTIUNEA CUPRINSĂ INTRE NR. 84 - 176C), RESPECTIV STRAZILE: SALCIILOR, THEODOR SPERANTIA,
- STRADA: MUGURULUI (PORTIUNILE INTRE ŞOSEAUA MANGALIEI - STRADA LILIACULUI), SEMAFOR - ŞOSEAUA MANGALIEI/COLT STRADA PANDURULUI,
- BISERICA MARINARILOR (SFANTUL NICOLAE) - STRADA THEODOR SPERANTIA NR. 60,
- MAGAZIN "CHINA SHOP"- ŞOSEAUA MANGALIEI NR. 118,
- SC MOTOREX SRL (DEALER AUTO CITROEN) - ŞOSEAUA MANGALIEI NR. 124,
- COLEGIUL TEHNIC DE MARINA "ALEXANDRU IOAN CUZA" (FOSTA SCOALA GIMNAZIALA NR. 15) - ŞOSEAUA MANGALIEI NR. 126,
- SC RAVER SERVICE SRL (DEALER AUTO KIA) - ŞOSEAUA MANGALIEI NR. 156,
- MAGAZIN "PRO CONFORT DISTRIBUTION"- ŞOSEAUA MANGALIEI NR. 174 ,
- PECO "PETROM"- ŞOSEAUA MANGALIEI NR. 154 SI PECO "ROMAR OIL"- ŞOSEAUA MANGALIEI NR. 176C
intervalul orar: 23:00-3:00, ÎNTRERUPERE TOTALĂ
- HYPERMARKET KAUFLAND ROMANIA - 5710 PALAZU MARE
- B-DUL TOMIS NR. 437: ÎNTRERUPERE LA SOLICITAREA CLIENTULUI KAUFLAND.
Întreruperile programate sunt acele sistări în distribuția energiei electrice cauzate de lucrările de reparații, modernizare sau de mentenanță desfășurate în zonele în care E - Distribuţie Dobrogea are grijă de rețeaua electrică.