Energia regenerabilă va trebui ca, într-un termen scurt, să nu mai depindă de sprijinul acordat de stat, întrucât companiile care investesc în acest domeniu sunt „răsfăţate” ca urmare a sprijinului primit de la autorităţi, a declarat, ieri, Valentin Mircea, vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei. „Energia regenerabilă trebuie să devină autosustenabilă cât mai curând posibil. Companiile care primesc ajutor de stat sunt răsfăţate”, a afirmat Mircea, la un seminar pe tema energiilor regenerabile. În România sunt instalate unităţi eoliene de producţie a energiei de 980 MW, capacitate care s-ar putea dubla în acest an. Potrivit vicepreşedintelui Consiliului Concurenţei, România are nevoie de o strategie energetică stabilă pe termen lung. „Energia este un domeniu în care investiţiile se fac pe termen lung. România are o strategie energetică, dar care se tot schimbă. Este o lipsă de încredere faţă de stabilitatea strategiei energetice din partea mediului de afaceri”, a mai spus Mircea. Producţia de energie electrică din surse regenerabilă este sprijinită prin sistemul de certificate verzi, acesta fiind motivul pentru care multe companii au investit sau intenţionează să investească în acest domeniu. Producătorii de energie din surse regenerabile câştigă de două ori, odată prin vânzarea enegiei, iar apoi prin comercializarea certificatelor verzi. Certificatele sunt emise de operatorul sistemului naţional de transport al electrciităţii Transelectrica (TEL), care le alocă producătorilor de energie din surse alternative. Ulterior, companiile care primesc certifictele le vând, întrucât furnizorii de electricitate sunt obligaţi să le cumpere în cote anuale. Potrivit estimărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), consumatorii de electricitate din România vor plăti aproximativ 10 miliarde de euro în plus la facturi până în anul 2020 pentru sprijinirea investiţiilor în energii regenerabile. Cel mai mare impact va fi resimţit în 2016-2017, când consumatorii ar putea ajunge să plătească pentru energie cu până la 30% mai mult. În 2012, preţul ar urma să urce cu 2,5%, potrivit ANRE.