Eșec dureros pentru Simona Halep

După ce a început acest sezon al circuitului WTA cu o eliminare șocantă în runda inaugurală a primului turneu de Mare Șlem al anului, Australian Open, Simona Halep a bifat o nouă înfrângere neașteptată. Tenismena constănțeană, locul 3 WTA și cap de serie nr. 1, a fost învinsă, miercuri seară, în optimile de finală ale turneului de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii în valoare totală de 1.734.900 de dolari, de către Ana Ivanovic, locul 17 WTA (Serbia), cu scorul 7-6 (7/2), 6-2, după o oră şi 44 de minute. Sportiva în vârstă de 24 de ani a început bine meciul, a beneficiat și de șansa de a câștiga primul set la scorul de 5-3, dar nu a rezistat presiunii și a pierdut. Pentru prezența în optimi la Dubai, Halep, care săptămâna viitoare va lua startul la turneul de la Doha, va primi 55 de puncte WTA şi un cec în valoare de 19.809 dolari.

„Am fost aproape să câștig setul. Am avut minge de set, dar nu am putut să o fructific. Acolo mi-am pierdut încrederea și totul s-a terminat. Cred că am făcut un meci bun. Am fost agresivă, am servit bine și am returnat bine. Fizic stau bine și nu mai simt nici durere, iar cel mai important lucru este că sunt sănătoasă. Nu am simțit presiune, nu este vorba despre asta. Acum am nevoie de multe meciuri. Sunt puțin dezamăgită, dar este OK, pentru că am avut o perioadă dificilă”, a spus Halep la conferința de presă. Eșecul o va costa pe Halep locul pe podiumul clasamentului mondial, întrucât va pierde puncte importante, ținând cont că anul trecut a câștigat trofeul la Dubai. Astfel, constănțeanca va fi depășită de poloneza Agnieszka Radwanska și va ieși dintre primele trei clasate după doi ani de prezență neîntreruptă.

Prestaţia sa a fost aspru criticată de specialiştii în tenis, iar Chris Bradnam, fost tenisman britanic, actualmente analist al postului BT Sports, s-a arătat dezamăgit de evoluţia constănțencei. „Când eşti într-o stare de spirit nepotrivită, n-ai cum să câştigi. N-am văzut pic de bucurie pe chipul său în acest meci. Important este ca tu să fii mulţumit cu tine însuţi pentru a putea performa. Dacă nu reuşeşte să se bucure de ceea ce face, este dificil să câştige. Presiunea şi-a spus şi de această dată cuvântul asupra ei. Lucrurile nu au fost deloc conform planurilor pentru Simona Halep”, a declarat Bradnam.

FĂRĂ FAVORITE ÎN SFERTURI

Halep nu este singura „victimă” a turneului de la Dubai, toate cele opt favorite părăsind competiția înainte de sferturile de finală. Astfel, tot în optimi, Garbine Muguruza (Spania, locul 5 WTA), a doua favorită, a fost învinsă de ucraineanca Elisa Svitolina (locul 21 WTA), cu scorul de 7-6 (7/3), 6-3, Carla Suarez Navarro (Spania, locul 11 WTA), cap de serie nr. 3, a cedat în duelul cu Caroline Garcia (Franța, locul 38 WTA), cu scorul de 6-4, 4-6, 3-6, iar Petra Kvitova (Cehia, locul 8 WTA), cap de serie nr. 4, a pierdut duelul cu americanca Madison Brengle (locul 60 WTA), cu scorul de 6-0, 6-7 (1/7), 3-6.

