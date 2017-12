Etapa a 22-a din Campionatul Judeţean de fotbal

17:20:59 / 18 Mai 2014

Rezultat?

La meciul Nisipari - Rasova nu au fost delegati arbitrii pentru ca nu au de unde. Aseara unii "arbitrii" sunau pe altii sa se duca acolo ca " cica nu are cine sa se duca" . Au alungat arbitrii si au ajuns in situatia de a nu avea de unde. RUSINE CJA!!! Rog sa se spuna aici daca meciul acesta s-a jucat pana la urma ca am vazut delegarea observatorului