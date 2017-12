Ex Ponto, la „Librex”

Editura constănţeană Ex Ponto va participa la cea de-a XXI-a ediţie a Târgului Internaţional de Carte „Librex”, care se va desfăşura, în perioada 6-10 martie, în incinta Sălii Polivalente din Iaşi. Cu acest prilej, pe lângă promovarea volumelor care apar sub egida Ex Ponto, la standul editurii constănţene vor avea loc trei lansări de carte. Astfel, chiar de Ziua Internaţională a Femeii, Cristina Tamaş va lansa „Vacanţele preşedintelui”, iar a doua zi, directorul editurii constănţene, Ovidiu Dunăreanu, va prezenta „Oglinzile memoriei”, volum de memorialistică şi publicistică. Tot pe 9 martie, va fi prezentată şi antologia de autor „Opera omnia - Cetăţeanul nimeni”, de Sorin Roşca. Un moment special îi va fi dedicat şi celui mai recent număr al revistei „Ex Ponto”. (M. S.)