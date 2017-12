“Există riscul ca preşedintele şi premierul ucrainean să fie asasinaţi”

Un fost ofiţer din garda prezidenţială susţine că politicieni şi partide politice din Ucraina intenţionează să folosească forţa pentru a rezolva actuala criză politică, una dintre alternative fiind asasinarea lui Viktor Iuşcenko şi Iuliei Timoşenko, relatează Ukrainean News Agency, în pagina online. “Una dintre căile de rezolvare a crizei este o tentativă de asasinare a preşedintelui Viktor Iuşcenko şi a premierului Iulia Timoşenko. Un asemenea plan este conceput de aşa-zisele «creiere fierbinţi»”, a declarat Mikola Melnicenko, fost ofiţer în garda prezidenţială a lui Leonid Kucima. În opinia lui, o tentativă de asasinare a lui Iuşcenko va uni poporul. Melnicenko a cerut comandanţilor gărzilor de securitate şi unităţilor speciale SBU Alfa să se asigure că aplică instrucţiunile de garantare a siguranţei lui Iuşcenko şi Timoşenko. “Interziceţi-le lui Iuşcenko şi lui Timoşenko să se aşeze pe locul din faţă al pasagerului în maşină, interziceţi-i lui Iuşcenko să conducă el însuşi”, continuă Melnicenko.

Fostul ofiţer pretinde că dispune de date operaţionale conform cărora, şeful secretariatului prezidenţial, Viktor Baloha, ar fi unul dintre organizatorii acestor comploturi de asasinare a lui Iuşcenko. “Unul dintre aceştia cred că este şeful secretariatului, Viktor Baloha. Am date care dovedesc că Baloha încalcă prevederile Codului Penal”, a subliniat Melnicenko. Potrivit acestuia, un alt scenariu care prevede utilizarea forţei, este ca politicienii şi partidele politice să pună totul pe seama inamicului extern, Rusia, Departamentul pentru Securitatea Naţională condus de Valeri Heletij şi unitatea trupelor speciale Alpha, fiind cele care ar uma să pună în aplicare acest scenariu. Fosta gardă recunoaşte că nu are documente semnate sau ştampilate în acest sens, dar pretinde că are încredere în sursele sale şi avertizează politicienii să nu folosească forţa întrucît aceasta ar putea duce la distrugerea ţării.