Farul da, Săgeata ba

Cele două echipe constănţene angrenate în faza a V-a a Cupei României, desfăşurată ieri, au înregistrat rezultate diametral opuse. Chiar dacă a folosit o echipă formată din rezerve şi juniori, FC Farul a obţinut calificarea în “şaisprezecimile” competiţiei, învingând la limită, cu 1-0, în deplasare, gruparea din Liga a III-a CS Baloteşti, şi va da piept cu o formaţie din prima ligă. Cu secundul Ion Barbu pe banca tehnică, antrenorul Alin Artimon rămânând cu titularii la Constanţa, gruparea de pe litoral a suferit în prima repriză, când gazdele au avut o bară. Jocul s-a echilibrat după pauză, dar niciuna dintre cele două combatante nu a reuşit să înscrie, astfel că s-a intrat în prelungiri. Soarta partidei s-a decis în min. 119, când Ivanovici a transformat perfect o lovitură liberă de la 20 de metri. “Mă bucur pentru club, dar şi pentru suporteri pentru această calificare. Sper să jucăm în următoarea fază a competiţiei pe teren propriu”, a spus Ion Barbu. FC Farul a evoluat în următoarea formulă: V. Neagu - Niţescu, Ţabără, Ed. Năstase (46 Pîslaru), I. Olteanu (40 Bădaşcă, 106 A. Tudor) - Coteanu, D. Popa, Stavian , Nicola - Sg. Popescu, Stoianof.

În schimb, după un debut perfect de sezon, Săgeata Năvodari a pierdut în mod neaşteaptat cu o formaţie din Liga a III-a, ACS Berceni. Cu o formulă de echipă alcătuită din jucătorii folosiţi mai puţin în campionat, năvodărenii au cedat la limită, 0-1, unicul gol fiind marcat în repriza secundă. “Am luat gol dintr-o întâmplare, dar per ansamblu am jucat modest. Îmi pare rău că am ieşit din Cupa României şi voi lua măsuri după acest eşec”, a spus antrenorul Aurel Şunda. Săgeata a evoluat în următoarea formulă: Gordin - Bold, Tudorache, Muşuroaia, Chetan – Muscă (68 Vezan), Pleniceanu (60 Şicu), Vîrtic, R. Dumitru - M. Jianu (68 B. Oprea), Pekarov.