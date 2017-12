Farul Tuzla a devenit lider în Seria Est

17:46:12 / 30 Mai 2014

Farul Tuzla

Bateti cimpii cu promovarea Tuzlei. Cine vrea sa joace in Liga a 4-a joaca si gata, nu trebuie sa promoveze ajutat de cineva. Nu uitati ca acum, in Liga a 4-a, sunt trei locuri libere! Nu uitati cite echipe, ca Ostrovul si altele, defileaza in Judet, dar nu vor sa joace mai sus pentru ca nu au bani