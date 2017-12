Faţa frumoasă a României: „Life for Nepal 2017“ - voluntari în expediţie umanitară

Două asociaţii din Cluj-Napoca şi Bucureşti organizează cea mai mare expediţie umanitară din România în străinătate, 17 voluntari ducând în Nepal aparatură medicală şi consumabile pentru un spital din Khatmandu, pentru intervenţii chirurgicale, dar şi rechizite şcolare.

Oana Mândruţ, preşedintele Asociaţiei „Life Education for All“ Cluj-Napoca, a declarat, luni, corespondentului Mediafax că spitalul din Nepal unde va fi donată aparatura deserveşte circa 1,5 milioane de locuitori. “În perioada 1-23 iunie, Asociația „Volunteer for Life“ din Bucureşti, în parteneriat cu Asociația „Life Education for All“ Cluj-Napoca, va organiza cea mai mare expediție umanitară din România desfășurată de voluntari români în străinătate, „Life for Nepal 2017”, şi la care vor participa 17 persoane. Obiectivele expediției umanitare sunt dotarea cu aparatură medicală și consumabile a celui mai mare spital din Khatmandu, Manmohan Memorial Community, care deservește circa 1,5 milioane de locuitori, efectuarea de intervenții medicale și chirurgicale de către medicii români voluntari în această campanie, dotarea cu rechizite școlare, consumabile, aparatură, cărți în limba engleză și jucării educaționale a școlilor din regiunile în care va ajunge expediția umanitară”, a spus Mândruţ.

Potrivit acesteia, în cadrul expediţiei umanitare se vor mai derula activități de voluntariat în echipe mobile, medicale și educaționale, în regiuni sărace și greu accesibile din Nepal. “Prin dotarea cu aparatură medicală și consumabile a Manmohan Memorial Community Hospital vom contribui la îmbunătățirea serviciilor medicale pentru aproximativ 1,5 milioane de locuitori din Khatmandu. De asemenea, prin activitățile de voluntariat medical, medici români în colaborare cu medici nepalezi vor acorda consultații medicale pentru locuitorii din 5 sate greu accesibile și izolate unde locuiesc circa 1.400 de oameni. Prin activitățile de voluntariat educațional, vom derula activități de educație nonformală și învățare a limbii engleze pentru cei aproximativ 700 de copii din regiunile Kathmandu, Pokhara, Chitwan și Thamel”, a mai spus Oana Mândruţ.

Aceasta a subliniat că ideea expediţiei a pornit în urmă cu trei ani, după cutremurul din Nepal, când Ionuţ Ursu, organizatorul expediției, a mers singur în Nepal pentru a acorda primul ajutor celor răniți sub dărâmături. “Văzând cât de multe nevoi au acei oameni, Ionuț Ursu a revenit și anul trecut cu aparatură medicală pentru spitalul din Khatmandu și a făcut voluntariat în echipe medicale care au mers să ofere ajutor comunităților izolate și extrem de sărace. Atunci a promis că va reveni anul acesta cu și mai mult sprijin. A reușit să adune în jurul său 17 voluntari care își vor plăti cheltuielile de deplasare și timp de 3 săptămâni îi vor ajuta pe cei aproximativ 1.400 de oameni, din care jumătate sunt copii, din regiunile în care va ajunge expediția”, a precizat Mândruţ.

Organizatorii expediţiei umanitare îşi propun ca, anul viitor, să aducă şi medici din Nepal în România, pentru instruire.