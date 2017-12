FC Farul a cedat la limită în Giulești

După două înfrângeri catastrofale, FC Farul Constanța a pierdut onorabil în fieful liderului Rapid București, scor 0-1 (I. Popa 10), în partida disputată joi, în etapa a 3-a din play-off-ul Seriei 1 a Ligii a 2-a. Forțat de epurările făcute în lot în ultima săptămână, antrenorul Ilie Stan a început jocul cu o formulă de echipă în care și-au făcut loc cinci jucători cu vârsta sub 20 de ani, iar acest lucru s-a văzut încă din startul partidei. Mai experimentați, giuleștenii au presat încă din primele minute, și, după o ratare a lui Martin, gazdele au deschis scorul în min. 10 prin I. Popa, care a fost lansat pe culoar și a trimis pe lângă Negrilă. Șase minute mai târziu, Milea a fost schimbat din cauza unei accidentări, iar „Iliesta” l-a aruncat în luptă pe fostul rapidist Al. Ioniță I. După o nouă ocazie a bucureștenilor, șut la vinclu scos greu de Negrilă, FC Farul s-a văzut pentru prima oară în ofensivă în min. 18, dar mingea trimisă de C. Neagu a trecut pe lângă poartă. Încurajați de o micuță galerie, care a ajuns în tribune abia în min. 20, constănțenii au ratat o șansă uriașă de a restabili egalitatea, în min. 29, după o fază prelungită de atac. Mai întâi, C. Neagu a trimis cu latul din 10 metri, dar Al. Vasile a respins de pe linia porții, apoi Vlăescu și Al. Ioniță I au fost blocați, mingea revenind la C. Neagu, care a reluat mult pe lângă poartă. Ocaziile au continuat să apară la ambele porți, dar Negrilă nu a fost păcălit de șuturile lui Morar și Martin, iar S. Chițu a trimis pe lângă poartă dintr-o poziție excelentă, astfel că Rapid a intrat la cabine cu un avantaj minim.

La reluare, ritmul a continuat să fie unul alert, însă acțiunile ofensive nu au mai fost așa de periculoase. Mai insistenți, rapidiștii au amenințat poarta lui Negrilă, dar portarul constănțean a respins fără mari probleme lovitura de cap trimisă de Fran Cruz în min. 66. Pe final, FC Farul a încercat timid să dea lovitura pe contraatac, însă Băjan a fost blocat în al doilea minut de prelungiri și formația de pe litoral a bifat a treia înfrângere din tot atâtea etape disputate în play-off, fără să fi marcat vreun gol.

Au evoluat - Rapid (antrenor Dan Alexa): Drăghia - N. Vasile, Fran Cruz, Avrămia, Fota (46 Raiciu) - R. Costin, Luque, I. Popa - Martin, Morar (64 N'koyi), Tudoran (75 Căruță); FC Farul (antrenor Ilie Stan): Negrilă - Băjan, Ţăranu, Ad. Ionescu, Zugravu - C. Milea (16 Al. Ioniţă I), V. Suciu, Vlăescu (72 Pungă), C. Neagu - V. Munteanu, S. Chiţu (88 Corcoveanu). Au arbitrat: Marian Barbu (Făgăraş) - Romică Bîrdeş (Piteşti) şi Vasile Dan Popescu (Buzău).

Tot joi s-a disputat partida Dunărea Călărași - Dacia Unirea Brăila, scor 2-2, iar miercuri a avut loc meciul SC Bacău - Academica Clinceni, scor 2-2.

Clasament play-off: 1. Rapid 31p (5-4), 2. Călăraşi 28p (9-3), 3. Brăila 25p (7-5), 4. SC Bacău 22p (7-4) 5. Clinceni 21p (5-6), 6. FC FARUL 19p (0-11).

