FC Farul a depus cerere de înscriere în Liga a IV-a

14:17:48 / 09 August 2018

Se strange latzul!

Initial am crezut in actiunea de acum 2 ani prin inscrierea in Liga 4 a echipei SSC chiar daca nu intelegeam rostul initialelor. In Liga 4 totul a fost usor,taxe sportive mici,salarii simbolice si inainte de toate nu avea niciun contracandidat care sa doreasca promovarea. Cu ajutorul primariei,cateva sute de mii de euro si in Liga 3 trebuia sa fie usor,cheltuielile de intretinere sunt sub suma acordata numai de primarie dar promovarea a venit foarte greu dupa capotarea dubioasa din finalul campionatului a echipei bucurestene Progresul. In Liga 2 din ce banuiesc nu se poate trai fara 4-500000 euro asa ca fara bani de la primarie este dificil mai ales ca despre doamna care s-a oferit cu 1,2 milioane(!!!) euro nu se mai aude nimic. Ce vor conducatorii actuali ai SSC care(doar banuiesc) n-au contribuit la formarea bugetului? In prezent a aparut varianta Marica,om cu bani si cu toate drepturile LEGALE ale Farului si ei il ataca pe toate fronturile. Si pe Marica,si pe DJTS,si Primaria,si pe Constantin Fratila,si pe rechinii imobiliari. Sa nu se amageasca cu debutiul frumos si reusit(felicitari jucatorilor) dar drumul este lung la figurat si la propriu(de trei ori la Timisoara,la Cluj,la Petrosani,la Arad si chiar Bucuresti) Asa ca fara bani,fara baza sportiva,fara liniste si in curand fara dreptul de a folosi si numele de Farul cred ca SE STRANGE LATZUL