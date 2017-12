FC Farul este în moarte clinică

00:05:30 / 26 Iulie 2016

Pentru fanii lui Giani Nedelcu

Pentru cei care a-ti fost fanii lui Giani Nedelcu , sa va fie rusine , omul asta a venit aici sa ne arate cum se face praf o echipa de traditie pentru ca Mazare nu a vrut sa ajute fotbalul constantean . Hagi nu are nici o vina ca nu a ales sa vina la Fc Farul pentru ca toata constanta stia ca echipa era o gaura neagra si in afara de Bosanceanu nu a mai suportat nimeni sa bage bani intr-o gaura neagra. Oricum distrugerea Farul a fost orchestrata de Giani Nedelcu caruia I s-a spus ca echipa va fi ajutata daca ajunge cu datoriile pe zero . Asa ca nu ii mai plingeti de mila lui Giani ca oricum el nu stie ce a insemnat echipa asta pentru constanta. Constantenii adevarati nu au mai venit la meciuri pentru ca in mandria lor nu au suportat sa vada ca al doilea oras al tarii nu are echipa de fotbal , dar comune ca chiajna si voluntari da .Deci am ajuns un fotbal comunal , sa nu va mai aud cu farul nu moare , ca deja a murit . Pacat de echipa asta ca au distuso unii car nici nu stiau de camui , ciurea , manaila , anton , gica butoiu, gache, stefan petcu si mult altii cumpscuti, numai publicului constantean . Pacat FC Farul ca numai esti . Noua echipa care se va naste va fi un surogat , deci prefer sa tin cu o echipa care isi dramuieste bugetul ca cea de la Ovidiu si care joaca un fotbal plavut ochiului si de nivel ridicat .