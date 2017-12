FC Farul, învinsă de Axiopolis Cernavodă

Cu o săptămână înaintea debutului Ligii a 3-a, echipele FC Farul Constanța și Axiopolis Cernavodă s-au întâlnit sâmbătă, pe stadionul din Cernavodă, într-o partidă de verificare, încheiată cu victoria gazdelor, scor 6-3 (3-3). Golurile echipei pregătite de Vasile Enache au fost marcate de C. Dumitrescu 2, A. Celnicu 2, Moldoveanu și Moise, în timp ce pentru oaspeți au înscris Tase Halep 2 și Husein. „A fost un meci bun, de pregătire, chiar dacă nu am avut arbitri și două goluri au fost marcate din ofsaid. Am terminat meciul în inferioritate numerică, pentru că Husein a fost eliminat în repriza a doua și nu mai aveam jucători să-l înlocuim. Am deplasat doar 12 jucători la Cernavodă, cu doi portari, pentru că au fost mulți accidentați, iar alții nu au putut să vină la meci”, a explicat antrenorul Farului, Mihai Guliu. Prima repriză a durat 55 de minute, a doua desfășurându-se conform regulamentului, pe durata a 45 de minute.

Au evoluat următoarele formații - Axiopolis (antrenor Vasile Enache) - Repriza 1: Mirică - Rusu (45 Metcher), Zaharia, Lefterică, Benghea - Buhuș, Benghea, I. Gheorghe, Moldoveanu - Moise, Dogaru; Repriza a 2-a: G. Celnicu - Metcher, Zaharia (75 Lefterică), C. Hristu, Regep - Iacobici, Cl. Enache - C. Dumitrescu (75 Ivan), A. Celnicu, M. Hristu - Antip; FC Farul (antrenor Mihai Guliu): Siminiceanu (56 Dascălu) - C. Ghenciu, C. Ciobanu, Jderu, Bălan - Husein, Șuta, Priboi, I. Lupu - Tase Halep, Caciandone.

Axiopolis va începe noul sezon al Ligii a 3-a sâmbătă, pe teren propriu, urmând să întâlnească în prima etapă pe Dinamo II București, în timp ce FC Farul așteaptă decizia federației pentru a vedea dacă va fi acceptată la startul competiției. „Marți vom afla verdictul, iar dacă va fi unul favorabil, vrea să mai disputăm vreo două meciuri amicale, mai ales că stăm în prima etapă. Așteptăm să mai vină câțiva jucători tineri pentru a completa lotul”, a explicat Guliu.

