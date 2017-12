FC Farul, învinsă în primul amical al iernii

După trei săptămâni de pregătire la Constanța, FC Farul a disputat miercuri primul meci amical din această iarnă. Formația pregătită de Constantin Gache s-a deplasat la Galați, unde a întâlnit formația locală Metalosport, clasată pe locul 3 în Seria a 2-a din Liga a 3-a. S-a jucat pe terenul 2 al stadionului „Dunărea”, cu suprafață sintetică, iar constănțenii au condus la pauză după golul înscris de Adrian Pătulea, în min. 35. Gazdele au răsturnat rezultatul pe final și s-au impus cu 2-1, golul victoriei fiind reușit la ultima fază, dintr-o lovitură de pedeapsă.

Tehnicianul grupării de pe litoral nu a avut la dispoziție patru jucători importanți, Florin Pătrașcu, Sorin Chițu, Marius Tigoianu și Ninel Corcoveanu, toți accidentați, în timp ce Vasilică Cristocea va reveni la antrenamente abia joi, după ce a lipsit o perioadă de la echipă din cauza unor probleme personale. În aceste condiții, FC Farul a început jocul în următoarea formulă: I. Dinu - Milea, Fl. Popa, D. Bratu, Murgoci - Băjan, Ad. Ionescu, Vezan, Zugravu - C. Neagu, Pătulea. În ultimele 20 de minute au fost introduși pe teren jucători sub 19 ani, toți veniți în probe, printre care și un mijlocaș albanez, internațional de juniori, însă aceștia au dezamăgit.

„Cât am jucat cu echipa bună, ne-am creat mai multe ocazii, am avut și o lovitură de pedeapsă neacordată și am controlat meciul. După min. 65, când s-au făcut schimbările, am fost la cotă de avarie. Căutăm jucători sub 19 ani, iar cei veniți în probe aveau cărți de vizită interesante, dar s-a dovedit că nu erau ceea ce ne dorim. Până la urmă, sunt mai valoroși cei pe care îi avem la propriul centru de juniori”, a spus președintele lui FC Farul, Auraș Brașoveanu.

Constănțenii ar fi trebuit să joace sâmbătă, pe teren propriu, un nou meci amical, împotriva celor de la Înainte Modelu, locul 5 în Seria a 2-a din Liga a 3-a, dar călărășenii au anunțat că nu mai pot ajunge pe litoral. În aceste condiții, elevii lui Gache vor susține, cel mai probabil, un joc-test cu formația de juniori sub 19 ani a clubului constănțean. Până la reluarea campionatului Ligii a 2-a, când FC Farul va întâlni în deplasare pe Dacia Unirea Brăila, în etapa a 19-a, pe 27 februarie, gruparea de pe litoral mai are programate două amicale. Pe 17 februarie, la Constanța, FC Farul va da piept cu o altă echipă din Liga a 3-a, Delta Dobrogea Tulcea, locul 2 în Seria a 2-a, iar pe 20 februarie, constănțenii vor susține cea mai importantă partidă de verificare din această iarnă, în deplasare, cu liderul Seriei 1 a Ligii a 2-a, Dunărea Călărași.

