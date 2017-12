FC Farul nu-i iartă pe “excluşi”

Excluşi din lot după partida cu FC Snagov şi trimişi să se pregătească sub comanda lui Ion Constantinescu la echipa de juniori mari, Liviu Ştefan, Ştefan Ciobanu, Cornel Cernea şi Ionel Posteucă s-au prezentat ieri dimineaţa la stadionul Farul, pentru a purta o nouă rundă de discuţii cu patronul Farului, Giani Nedelcu.

„Conform înţelegerii, am venit la 10.30 pentru a primi hârtiile oficiale cu decizia conducerii şi a discuta ce se va întâmpla cu noi. Eu nu sunt lămurit: ori suntem la juniori, ori nu mai este nevoie de serviciile noastre. Din păcate, patronul Giani Nedelcu nu a venit la stadion, astfel că vom merge din nou să-l aşteptăm. Eu nu am cerut rezilierea contractului. Vreau doar să ştiu dacă mai este nevoie de mine la echipă”, a explicat Liviu Ştefan. În schimb, preşedintele Marcel Lică a anunţat că cei patru şi-au anunţat dorinţa de a-şi încheia conturile cu gruparea de pe litoral. „Din câte am înţeles, au venit să-şi rezilieze contractele. În principiu, suntem de acord, chiar dacă nu au înţeles mesajul nostru. Nu au fost suspendaţi sau amendaţi, doar trimişi să se antreneze cu juniorii pentru o perioadă nelimitată. Ei sunt la dispoziţia clubului, dar dragoste cu sila nu se poate”, a declarat Lică.