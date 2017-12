FC Farul se reunește pe 18 ianuarie

20:02:01 / 12 Ianuarie 2016

guliu

cum a-ti putut sa aduceti in staful administrativ,acest individ guliu?pai el nu se inghite cu gache sub nici o forma?sau dat afara unul pe celalalt unde s-au intilnit..iar acum voi l-ati adus in coastele lui gache,?nu vb de ceva timp cu gica mina,au avut conflicte?? ce categorie de antrenor are acest guliu?unde a jucat acest individ imputit,fotbal?este cea mai mare jigodie si perversa persoana pe care am intalni-to vreodata// v-ati facut de rusine cu aceasta numire..d-l brasoveanu nu ati avut nici un cuvant de spus?? sau va promis vrute si nevrute,ca asa este stilul lui.air voi ati induplecat cuvintele lui,care nu valoreaza nici macar 1 leu. nu ati gasit domnilor alta persoana ,capabila ,fost fotbalist,alt caracter,sa numiti in aceasta functie?sa va fie rusine,d-nilor conducatori,cu aceasta alegere. cum sa avem fotbal,performante,rezultate,daca voi aduceti in club indivizi care nu au avut nicidata treaba cu fotbalul,doar cu furatul banilor pe unde a fost. ne dam seama giani si brasoveanu,ca tineti acest club doar ptr pariuri,nu si ptr performanta. cum sa faci treaba cu indivizi gen GULIU?a-ti cerut si voi parerea unor fosti fotbalisti,ai unor oameni de fotbal priceputi,sa va dea cateva referinte despre acest ordinar GULIU?? sinteti penibili,iar noi suporterii va anuntam dragi conducatori,ca veti avea zile negre cu noi ,pina nu dispare acest individ din club acest individ care a vandut meciuri la navodari,baia,tulcea,aceasta infecta persoana care nu stie decat sa imbarlige lumea,sa vb de rau,sa faca numai blaturi..dar daca astea aveti in cap sa faceti cu acest club.pariuri, rusine,rusine,rusine,rusine,rusine sa va fie.giani,brasoveanu, sinteti penibili,ne este sila de voi