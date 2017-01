Adrian Mutu nu vine la FC Farul

11:13:48 / 24 Decembrie 2015

Pentru de la JIMMY FARCAS

Adu Tu bani de acasă machidon bo.......decât sa Vb de Farul si de Giani cum este el țigan , golan, mafiot ..egal , dar se chinuie singur sa țină Farul !!!! Mai bine in C decât la sclavii de la viitorul(sclavii oierului!!!) Rușine hagi !!! ( hagi este o rusine a Constantei!!!) din aceasta cauza nu o sa fie niciodată antrenor! A reușit hagi sa resusciteze fcsb-ul doua victorii la rând cu sclavii de la viitorul ....Rușine a-ți distrus tot fotbalul din Romania ...locul oierului este la Poarta albă ( oricum m-a bucur ca nu o sa mai avem prea curând echipa in CL prea curând!) , nu de alta dar M-am saturat sa ne facem de ras vezi cazul fcsb 23 fără victorie in grupe CL ! Un record greu de egalat vreodată de alta echipa europeană! CFR si Unirea( pana sa o distrugă familia de albanezi becali ) au făcut figura frumoasa in CL!!!