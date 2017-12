FC Farul stă pe un “butoi de pulbere”

08:52:58 / 19 Mai 2016

Rau

Nu avem ce sa le reproșam jucătorilor . Au dat cat au putut,însă arbitrajul si-a făcut treaba. Am fost la meci la Clinceni si am susținut echipa,ca suntem cu farul pana la moarte. După meci am fost singurii,care i-am aplaudat pe jucatori ,ca in rest nimeni . Nu Giani si undeva asuns prin tribuna oficială marele președinte Brasoveanu,care nu a coborât sa-i felicite pe băieți . Cand era Stan nu știau ce sa mai facă ,dar acum cand au rămas faristii noștri Barbu si Mina nu-i bagă nimeni inseama...... 4 înfrângeri cu Stan ,golaveraj 2-14 si acum cu cei doi 2 victorii ,2 înfrângeri golaveraj 10-5. Așa ,ca Blatsoveanu sa tacă din gura si sa plece ,ca este un mercenar. Il doare pe el de farul!!! Giani ți-ai bătut joc si anul asta de farul. Ne făceam speranțe ptr o promovare. Cu tine nu avem nici o șansa ..........