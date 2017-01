Situație incertă la FC Farul

Aflată pe ultimul loc în play-off-ul Seriei 1 a Ligii a 2-a la fotbal, cu trei runde etape înainte de finalul sezonului, FC Farul Constanța joacă miercuri, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 1 și Dolce Sport 1), pe teren propriu, cu liderul Rapid București, în etapa a 8-a. Pentru constănțeni este doar un meci de orgoliu, în timp ce giuleștenii încă visează la promovare, chiar dacă FIFA a cerut penalizarea echipei cu șase puncte pentru datorii neachitate către un fost jucător, englezul Rhema Obed, iar la finalul acestei luni clubul de sub Podul Grant ar putea intra în faliment. Situația este tensionată și la formația de pe litoral, după un parcurs mult sub așteptări în play-off, care a dus la ratarea obiectivului stabilit pentru acest sezon, promovarea în prima ligă. Conform președintelui Auraș Brașoveanu, mai mulți jucători vor să părăsească echipa constănțeană înainte de finalul campionatului, nemulțumiți de ceea ce se întâmplă la club. Primul pe listă este mijlocașul Valentin Munteanu, cel care a anunțat că nu va evolua nici cu Rapid, pentru că la finalul acestei săptămâni are programată nunta. „Cine vrea să plece este liber să plece, dar va răspunde în fața comisiilor de la federație, pentru că toți jucătorii din lot sunt sub contract cu FC Farul. Nu știu ce restanțe financiare sunt, dar săptămâna trecută li s-au băgat niște bani în conturi. Atâta timp cât nu s-a atins obiectivul, nu văd care este problema. Non-performanța nu se plătește”, a spus patronul Giani Nedelcu, care a declarat că se va așeza la masa negocierilor la finalul campionatului cu orice investitor dornic să preia clubul de pe litoral: „Dacă Frățilă vrea să preia clubul, îl aștept la finalul sezonului să discutăm, nu în mijlocul campionatului. Să fie o chestie serioasă, nu de campanie. Unii pun tot felul de proiecte pe Facebook, dar cu noi nu vorbesc nimic. Or să primească răspunsuri tot pe Facebook!”.

Chiar dacă nu știe ce jucători va avea la dispoziție pentru duelul cu Rapid, antrenorul Ion Barbu speră ca elevii săi să spargă gheața și să obțină primul succes de pe teren propriu din play-off. „Pe noi nu ne interesează ce probleme sunt la Rapid, vrem să jucăm bine și să câștigăm. După două succese în deplasare, sper să obținem și prima victorie de pe teren propriu. Este un duel de tradiție și așteptăm un public numeros în tribune”, a spus tehnicianul constănțean.

