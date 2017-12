FC Viitorul înfruntă Steaua

Aflată pe locul secund în clasamentul Ligii 1, FC Viitorul susține luni, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV), cel mai important meci din acest final de an, întâlnind, pe arena centrală a bazei sportive a Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, campioana en titre, FC Steaua București, în cadrul etapei a 22-a. Este un prim duel între cele două echipe, care vor juca joi, tot la Ovidiu, de la ora 20.30, și în sferturile de finală ale Cupei României. Constănțenii se concentrează pentru moment asupra duelului din campionat, o victorie mărind diferența față de FC Steaua la nouă puncte. „Suntem fericiți că am ajuns în fața unui meci foarte mare pentru noi. Merităm acest lucru, pentru că am muncit foarte mult din vară și până acum. Jucăm acasă, cu o echipă puternică, de tradiție, care este obișnuită cu jocuri de acest gen. În ultima săptămână lucrurile s-au schimbat mult la Steaua, iar orice schimbare aduce entuziasm și energie pozitivă. Am văzut la meciul cu Craiova că, din punctul de vedere al determinării, Steaua a fost mult mai agresivă și jucătorii - disponibili la efort. Vrem să câștigăm, și ei la fel, astfel că va ieși un joc interesant. Sper ca publicul să se bucure de acest spectacol, iar noi să fim învingători la sfârșit. Trebuie să profităm de acest moment bun, să ne impunem și să luăm cele trei puncte. Nu suntem favoriți, pentru că nu putem fi niciodată împotriva unei echipe care a câștigat multe titluri și a făcut performanță în Cupele Europene, dar nici nu ne considerăm inferiori. Sper să facem un meci la fel de bun ca în tur, dar, de această dată, să fim mai incisivi și să marcăm”, a spus managerul tehnic Gheorghe Hagi, care a găsit și puterea de a glumi: „Am avut o masă de final de an cu toată conducerea Academiei și mi-au reproșat un lucru. Toate echipele de juniori de la Academie sunt pe primul loc, doar noi pe poziția secundă. Sperăm ca, până la vară, să rămână acolo și noi să mai creștem”.

În privința interesului major manifestat de suporteri, care au cumpărat rapid toate biletele, „Regele” crede că ar fi oportună construirea unui stadion modern la Constanța. „Trebuie să mărim capacitatea. Ar fi extraordinar ca la Constanța să apară un stadion frumos. Publicul ne-a ajutat încă de la primul meci de pe teren propriu din acest sezon, dar jucătorii trebuie să creeze presiunea pentru a face adversarul să greșească”, a explicat Hagi.

MOBILIZARE TOTALĂ PENTRU JUCĂTORI

Și jucătorii constănțeni sunt „montați” înaintea duelului cu FC Steaua, propunându-și să bifeze un nou succes. „Întâlnim o echipă foarte montată, care va veni să câștige. Este cel mai important meci pentru noi și sper să facem o figură frumoasă, mai ales că s-au vândut toate biletele cu o săptămână înaintea partidei. Pentru mine, de câte ori voi juca împotriva Stelei va fi ceva special, dar voi da totul pe teren pentru a câștiga. Reghecampf a adus un plus echipei și s-a văzut în meciul cu Craiova. Un plus de agresivitate, de moral, dar și noi suntem foarte puternici”, a spus mijlocașul Bănel Nicoliță. „Va fi un meci frumos și pentru public, și pentru noi. Sper să fim la înălțime și ne dorim foarte mult cele trei puncte. Nu contează că suntem în fața Stelei. Când joci împotriva campioanei trebuie să fii pregătit și mental, și fizic. S-a văzut că după venirea lui Reghecampf este un plus de agresivitate la echipă, cu un pressing foarte sus, iar când sunt lăsați să joace, o fac bine. Știm ce avem de făcut și o să le fie greu să pună presiune. În tur, am fost peste ei ca posesie, însă ne-a lipsit finalizarea. Sperăm să facem un meci cât mai bun și să dovedim că nu am ajuns degeaba atât de sus în clasament”, a explicat veteranul Florin Cernat.

Echipa probabilă de start a Viitorului: Rîmniceanu - Benzar, Mitrea, Boli, Cr. Ganea - Vl. Achim, I. Filip, Aganovic - Nicoliță, Fl. Cernat (cpt.), Fl. Tănase.

