FC Viitorul U17, cu un pas în finala Cupei României

Dacă juniorii Under 19 de la Viitorul au pierdut, miercuri, pe teren propriu, scor 1-2, meciul cu Dinamo București, din manșa tur a semifinalei Cupei României, juniorii Under 17 ai formației constănțene sunt ca și calificați în ultimul act al competiției. Miercuri după-amiază, pe stadionul „Municipal” din Vaslui, partida dintre echipa locală Sporting Juniorul și FC Viitorul, din manșa tur a semifinalei Cupei României Under 17, a fost câștigată de constănțeni cu scorul de 4-0 (Grameni 40, L. Munteanu 50, 59, Vultur 78). Scorul ar fi putut fi mai mare în favoarea constănțenilor, însă Louis Munteanu a ratat o lovitură de la 11 metri, în minutul 18.

Au evoluat pentru FC Viitorul U17 (antrenori Constantin Fălină și Nicolae Roșca): Șerban - Georgescu, Vlad, Ștefănescu, Mureșan (70 Neagu) - Călin, Negrean, Grameni (64 Georgescu) - Matiș (60 Dumitrescu), Munteanu (60 Girsik), Pitu (60 Vultur).

Întâlnirea retur va avea loc miercuri, 16 mai, de la ora 14.00, pe stadionul „Orășenesc” din Ovidiu.

