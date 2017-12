FC Viitorul va juca la victorie în Ștefan cel Mare

Prima etapă a returului din play-off-ul Ligii 1 la fotbal programează la sfârșitul acestei săptămâni încă trei dueluri deosebit de interesante. Duminică seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV), chiar în prima zi de Paște, FC Viitorul va întâlni, în deplasare, pe Dinamo București. Un meci pe care jucătorii antrenați de Gheorghe Hagi sunt obligați să-l câștige pentru a nu pierde contactul cu liderul, FCSB. Și cum ultimele rezultate din duelurile cu dinamoviștii sunt favorabile constănțenilor, un succes în Ștefan cel Mare este perfect posibil.

„Este un meci foarte important. Trebuie să câștigăm cele trei puncte. Dacă vom câștiga duminică nu cred că mai avem cum să pierdem locul al doilea. Până acum ne-a mers foarte bine în Ștefan cel Mare și sperăm și de data aceasta să luăm cele trei puncte. Ne vom lupta până în ultimul meci ca să luăm titlul. Atmosfera în vestiar este foarte bună, suntem pe locul doi, am început bine play-off-ul, sperăm să adunăm în continuare multe puncte și ne dorim să ieșim campioni. Obiectul nostru, al vestiarului, este să câștigăm campionatul”, a declarat căpitanul Viitorului, Romario Benzar, completat de Bogdan Țîru: „Sperăm să repetăm evoluția bună din primul meci cu Dinamo din play-off și să nu pierdem în Ștefan cel Mare. Bătălia se va da până în ultima etapă. Sunt cincisprezece puncte puse în joc. Vreau să terminăm foarte bine și să luăm titlul”.

„O concluzie e că am terminat turul din play-off bine, chiar foarte bine, și sperăm ca și în partea a doua a play-off-ului să avem o evoluție foarte bună. O motivație fantastică pe care o avem. Urmează meciul cu Dinamo și mergem încrezători, să ne luptăm de la egal la egal, chiar dacă Dinamo este în formă și crește de la meci la meci. Are forța ei, dar și noi avem atuurile noastre. Pe orice teren joci trebuie să te adaptezi. Mă interesează să facem un joc bun. Numai atunci când muncești foarte mult ajungi la rezultate”, consideră managerul tehnic al Viitorului, Gică Hagi, care s-a referit și la întâlnirea cu membrii Consiliului Director al SSC Farul: „Am acceptat să ne întâlnim. Îmi doresc ca în orașul Constanța să fie o echipă între primele patru din România și ar fi fantastic să reușească Farul să devină o echipă mare din România. Ce se va întâmpla cu fotbalul la Constanța nu depinde de mine sută la sută”.

Programul partidelor din etapa a șasea a play-off-ului - sâmbătă, 15 aprilie, ora 20.00: CS Universitatea Craiova - Astra Giurgiu (se joacă pe stadionul „Nicolae Dobrin” din Piteşti”); duminică, 16 aprilie, ora 20.30: Dinamo Bucureşti - FC Viitorul (se joacă pe stadionul „Dinamo” din Bucureşti”); luni, 17 aprilie, ora 19.30: CFR Cluj - Fotbal Club FCSB (se joacă pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca).

Clasament play-off: 1. FCSB 36p (golaveraj: 9-4), 2. FC VIITORUL 34p (5-3), 3. Dinamo 29p (5-3), 4. CFR 29p (7-7), 5. Craiova 27p (2-5), 6. Astra 23p (4-10).

Meciurile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.

Citește și:

Viitorul a obținut un punct în duelul cu CFR

Gică Hagi cere... RESPECT

FC Viitorul, înfrângere în prelungiri

Jucătorii Viitorului vor să devină CEI MAI BUNI... pe teren