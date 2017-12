FC Voluntari - Astra Giurgiu, finala Cupei României la fotbal

CS Universitatea Craiova a încercat fără succes să întoarcă înfrângerea la limită din manşa tur din semifinala Cupei României la fotbal cu FC Voluntari, scor 0-1. În partida disputată joi seară, la Chiajna, oltenii au terminat la egalitate, scor 0-0, cu FC Voluntari, astfel că în finala competiţiei, programată la 27 mai, la Ploiești, pe stadionul „Ilie Oană”, vor lupta pentru câştigarea trofeului echipele Astra Giurgiu şi FC Voluntari.

Miercuri seară, Astra Giurgiu a câştigat şi returul de la Timişoara, 3-0 cu ACS Poli, după ce s-a impus şi în tur, cu 4-1.

ETAPA A 11-A ÎN PLAY-OUT ŞI FINALA CUPEI LIGII

Programul meciurilor din etapa a 11-a a play-out-ului Ligii 1 la fotbal - vineri, 19 mai, ora 18.00: Pandurii Tg. Jiu - ASA Tg Mureș, ora 20.30: CSM Poli Iași - Gaz Metan Mediaș; duminică, 21 mai, ora 13.00: FC Voluntari - FC Botoșani. Întâlnirea Concordia Chiajna - ACS Poli Timişoara, scor 3-1, s-a disputat în devans. Clasament: 7. Iași 35p (golaveraj: 12-3), 8. Gaz Metan 34p (12-8), 9. Botoșani 30p (12-7), 10. Voluntari 30p (13-14), 11. ACS Poli 23p (11-10), 12. Concordia 23p (11-14), 13. Pandurii 20p (9-16), 14. ASA 13p (3-11).

Sâmbătă seară, de la ora 20.00, pe Arena Națională din București, va avea loc și finala Cupei Ligii-Adeplast, între formațiile ACS Poli Timișoara și Dinamo București. Partidele sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus