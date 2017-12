FCSB se poate distanţa la cinci puncte de Viitorul

După o remiză, 0-0 cu Dinamo Bucureşti, şi două victorii, 3-1 (Fl. Coman 47, Vl. Morar 56, Casap 75 / Alibec 80) cu FCSB şi 2-1 (A. Chiţu 13, Săpunaru 20-pen. / D. Florea II 39) cu Astra Giurgiu, pentru FC Viitorul au urmat trei partide fără victorie în play-off-ului Ligii 1 la fotbal. 0-1 (Mateiu 90+2) cu CS U. Craiova, 0-0 cu CFR Cluj şi 1-2 (Ţucudean 77 / Hanca 68, 74) cu Dinamo sunt rezultatele înregistrate de trupa lui Gheorghe Hagi în ultima perioadă, astfel că Viitorul a cedat primul loc, fiind depăşită de FCSB. Duminică seară, Dinamo a trecut cu 2-1 de Viitorul, iar în cazul în care luni seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV), CFR Cluj va învinge Fotbal Club FCSB, atunci clujenii vor egala la puncte echipa dinamovistă, iar ambele formaţii vor fi la două puncte de locul al doilea pe care se află constănţenii. Dacă FCSB se va impune la Cluj-Napoca, atunci echipa antrenată de Laurenţiu Reghecampf se va distanţa la cinci puncte de Viitorul, făcând un pas important în lupta pentru câştigarea campionatului.

Clasament play-off: 1. FCSB 36p (golaveraj: 9-4), 2. FC VIITORUL 34p (6-5), 3. Dinamo 32p (7-4), 4. CFR 29p (7-7), 5. Craiova 27p (3-8), 6. Astra 26p (7-11).

Revenind la duelul dintre Dinamo şi FC Viitorul, desfăşurat chiar în prima zi de Paşte, trebuie remarcat faptul că din formaţia constănţeană a lipsit căpitanul Romario Benzar, accidentat, Florinel Coman a fost trimis în teren abia în ultima jumătate de oră, din cauza oboselii acumulate în acest final de sezon, iar Dragoş Nedelcu a părăsit terenul în minutul 42, accidentat.

„A fost un meci de care pe care. Și noi am avut ocazia să marcăm primii, dar au făcut-o ei. Am făcut două greșeli mari și asta ne-a costat. Felicitări celor de la Dinamo și lui Cosmin. Noi învățăm din fiecare meci și trebuie să mergem înainte. Mai avem patru meciuri cu încărcătură. Ne dorim să câștigăm cât mai multe puncte. Vom vedea. Lucrurile sunt deschise. Avem obiectiv să câștigăm fiecare meci, ca de fiecare dată. Nu suntem o echipă mare, dar putem deveni. Benzar nu mai e un jucător normal, el e un căpitan, un jucător care de multe ori a făcut diferența. S-a accidentat și Nedelcu și am pierdut un jucător important la mijlocul terenului. Am băgat doi copii. Acum văd și ei nivelul Ligii 1. Florinel Coman nu a intrat pentru că a jucat multe meciuri în ultima perioadă, trebuie să știm să gestionăm aceste momente. Când a intrat a avut ocazii. Nu l-am văzut proaspăt în această săptămână și după ce am vorbit cu el am luat această decizie. Am ajuns acolo sus și am început să deranjăm! Suntem mici”, a declarat managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi.

De partea cealaltă, Cosmin Contra, antrenorul dinamoviştilor, a fost mulţumit de victorie şi a remarcat jocul Viitorului: „Chiar dacă nu am făcut o primă repriză bună, a doua repriză am fost mai incisivi în atac, am dat două goluri. Viitorul joacă un fotbal extrordinar, au nişte automatisme bine puse la punct. Se vede că jucătorii stau împreună de foarte mult timp, că lucrează cu Gică la nişte trasee de joc bine gândite şi bine puse la punct. Te pun în dificultate în orice moment. O victorie muncită, meritată. Am câştigat după foarte mult timp împotriva Viitorului”.

