Femeile folosesc telefoanele mobile pentru a nu fi abordate de bărbaţi

Telefoanele mobile schimbă modul în care interacţionează oamenii, este concluzia unui studiu apărut în Marea Britanie. Dacă în trecut, femeile utilizau un ziar ca barieră, pentru a-i împiedica pe bărbaţi să le abordeze, acum, femeile folosesc telefonul mobil în acelaşi scop. Aceasta este concluzia unui raport intitulat Mobile Life Report, realizat în urma studierii comportamentului a 16.500 de persoane de pe stradă.

Studiul, publicat de The Carphone Warehouse şi de School of Economics din Londra, a indicat că 54% dintre femeile cu vîrste sub 25 de ani utilizează telefonul mobil în public în momentele în care vor să împiedice un bărbat să le abordeze. Acelaşi studiu a scos la iveală faptul că oamenii preferă să comunice cu ceilalţi în scris: zilnic sînt expediate, în medie, 3,6 mesaje-text şi se realizează, în medie, 2,8 convorbiri telefonice. O zecime dintre oameni sînt victime ale hoţilor de telefoane mobile, femeile cu vîrsta cuprinsă între 18 şi 24 de ani prezentînd cele mai mari riscuri în acest sens. Studiul a mai relevat faptul că 25% dintre oameni închid telefonul mobil sau opresc soneria acestuia înainte de a face sex.