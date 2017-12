„Fifty Shades of Grey“ și „Fantastic Four“ s-au „bătut“ pe Zmeura de Aur

Lungmetrajele ”Fifty Shades of Grey”, ”Fantastic Four” și actorul Sylvester Stallone au fost marii ”învingători” la gala de decernare a premiilor Zmeura de Aur 2016, distincțiile acordate celor mai slabe filme şi performanţe actoriceşti ale anului.

La cea de-a 36-a ediție a galei premiilor Zmeura de Aur, care s-a desfășurat sâmbătă seară, la Los Angeles, cele două filme au împărțit premiul la categoria Cel mai prost film. Totodată, ”Fifty Shades of Grey”, care spune povestea unei relaţii erotice dintre un om de afaceri înstărit şi o tânără studentă şi include scene de sex şi practici sado-masochiste, a mai primit patru premii, la categoriile Cel mai prost scenariu (Kelly Marcel), Cea mai proastă actriţă (Dakota Johnson), Cel mai prost actor (Jamie Dornan) și Cel mai prost cuplu de actori (Dakota Johnson și Jamie Dornan). La rândul său, pelicula ”Fantastic Four” a primit și premiul pentru Cel mai prost regizor (Josh Trank). Avându-i în distribuţie, printre alţii, pe Miles Teller, Kate Mara şi Michael B. Jordan, filmul spune povestea a patru tineri care se teleportează într-un univers paralel, ce le modifică aspectul, pentru a salva Pământul. Și actorul Sylvester Stallone a fost ”distins” în cadrul ediției din acest an a galei premiilor Zmeura de Aur. Acesta a primit trofeul The Redeemer Award (premiul celor care se căiesc). Premiul onorează un fost câştigător al Zmeurei de Aur care a reuşit să fie apreciat ulterior de criticii de specialitate. Sylvester Stallone este nominalizat la categoria Cel mai bun actor în rol secundar, la ediția din acest an a premiilor Oscar.

Premiile Zmeura de Aur, care valorează doar câţiva dolari bucata şi au formă de zmeură aurie, aşezată pe o rolă de film de 8 mm, au fost create în 1980, la iniţiativa lui John Wilson, un cinefil împătimit, ca... antidot la frenezia care cuprinde Hollywood-ul în sezonul premiilor cinematografice, care culminează în fiecare an cu gala premiilor Oscar. Nominalizații și câştigătorii premiilor Zmeura de Aur sunt selectaţi de cei 943 de membri ai Golden Raspberry Award Foundation, care pot achiziţiona un statut de membru pentru a putea vota online pentru filmele nominalizate anual la aceste premii. Premiaţii cu Zmeura de Aur vin rareori să îşi ridice premiile, o excepţie notabilă fiind Sandra Bullock, care a primit titlul de Cea mai proastă actriţă în 2010, pentru ”All About Steve”, cu o zi înainte de a lua premiul Oscar pentru ”Povestea unui campion / The Blind Side”.

Citește și:

Sandra Bullock a adoptat o fetiță

„Oscarul” pentru... cei mai slabi actori

Cameron Diaz şi Kirk Cameron, marii "învingători" la premiile Zmeura de Aur 2015

S-au anunțat nominalizările la Zmeura de Aur

Gala premiilor Zmeura de Aur