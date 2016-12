„Oscarul” pentru... cei mai slabi actori

Lungmetrajul ”Saving Christmas” şi actorii Cameron Diaz şi Kirk Cameron au fost marii... învingători la gala de decernare a premiilor Zmeura de Aur 2015, care recompensează cele mai slabe filme şi performanţe actoriceşti ale anului.

Kirk Cameron, fost copil-vedetă la Hollywood, joacă rolul principal în ”Saving Christmas”, dar acest lungmetraj - care a primit cele mai multe trofee la gala Zmeura de Aur 2015, cu o zi înainte de decernarea premiilor Oscar - nu l-a ajutat deloc să îşi facă o revenire glorioasă pe marile ecrane. Actorul american în vârstă de 44 de ani a fost marele... învingător la cea de-a 35-a gală Zmeura de Aur, organizată sâmbătă seară la Los Angeles, întrucât s-a impus la patru dintre cele şase categorii la care el şi filmul ”Saving Christmas” au fost nominalizaţi: cel mai prost film, cel mai prost actor în rol principal, cel mai prost scenariu şi cel mai prost cuplu de actori. La gala de sâmbătă seară a fost premiată şi Cameron Diaz, care a fost desemnată cea mai proastă actriţă, pentru evoluţiile sale din două comedii: ”Cealaltă femeie / The Other Woman” şi ”Sex Tape”. Demonstrând că... există mântuire şi după ce câştigi un trofeu Zmeura de Aur, actorul şi regizorul Ben Affleck a câştigat ediţia inaugurală a trofeului The Redeemer Award (premiul celor care se căiesc). Premiul onorează un fost câştigător al Zmeurei de Aur care a reuşit să fie apreciat ulterior de criticii de specialitate. Ben Affleck a primit un trofeu Zmeura de Aur pentru rolul din ”Gigli” (2003), dar a ajuns ulterior să câştige Oscarul pentru cel mai bun film în 2013, cu pelicula ”Argo”, şi a avut succes de box office cu pelicula ”Fata dispărută / Gone Girl”. La această nouă categorie, la care învingătorul a fost stabilit pe baza voturilor exprimate de public pe internet, Ben Affleck s-a impus în faţa actorilor Keanu Reeves, Mike Myers, Jennifer Aniston şi Kristen Stewart. Regizorul Michael Bay poate spune că a scăpat destul de uşor la gala de sâmbătă seară. Filmul său ”Transformers: Exterminarea / Transformers: Age of Extinction”, în care abundă efectele speciale, primise cele mai multe nominalizări - şapte - la Zmeura de Aur 2015, însă s-a ales doar cu două, pentru cel mai prost regizor şi cel mai prost actor în rol secundar (Kelsey Grammer). Megan Fox s-a impus la categoria cea mai proastă actriţă în rol secundar, pentru evoluţia ei din pelicula ”Ţestoasele Ninja / Teenage Mutant Ninja Turtles”.

Premiile Zmeura de Aur, care valorează, fiecare, doar câţiva dolari şi au formă de zmeură aurie, aşezată pe o rolă de film de 8 mm, au fost create în 1980, la iniţiativa lui John Wilson, un cinefil împătimit, ca antidot la frenezia care cuprinde Hollywoodul în sezonul premiilor cinematografice, care culminează în fiecare an cu gala premiilor Oscar. Câştigătorii premiilor Zmeura de Aur sunt selectaţi de cei aproape 800 de membri ai Golden Raspberry Award Foundation, care pot achiziţiona un statut de membru pentru a putea vota online pentru filmele nominalizate anual la aceste premii. Premiaţii cu Zmeura de Aur vin rareori să îşi ridice premiile, o excepţie notabilă fiind Sandra Bullock, care a primit titlul de cea mai proastă actriţă în 2010, pentru ”All About Steve”, cu o zi înainte de a lua premiul Oscar pentru ”Povestea unui campion / The Blind Side”.