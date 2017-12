Filme româneşti printre nominalizările la premiile Academiei Europene de Film

Scurmetrajele „Derby” de Paul Negoescu şi „Apele tac” de Anca Miruna Lăzărescu se află anul acesta pe lista filmelor propuse anul acesta pentru o nominalizare la premiile Academiei de Film Europene, considerate Oscarurile europene. Lungmetrajele „ Melancholia” de Lars von Trier, „Le gamin au velo” de fraţii Dardenne şi „King`s Speech / Discursul regelui” de Tom Hooper se numără printre peliculele nominalizate la premiile Academiei de Film Europene, ce vor fi acordate pe 3 decembrie la Berlin. Nominalizările la cea de-a 24-a ediţie a premiilor au fost anunţate sâmbătă, în cadrul Festivalului de Film European de la Sevilla. Urmează ca cei peste 2.400 de membri ai Academiei europene să îi desemneze prin vot pe câştigători.

Lars von Trier, Jean-Pierre şi Luc Dardenne, Susanne Bier, Aki Kaurismaki concurează la premiul pentru cel mai bun regizor european alături de maghiarul Bela Tarr, nominalizat pentru „The Turin Horse”, care a primit deja Marele Premiu al juriului şi Premiul FIPRESCI la Berlinală. La categoria Cea mai bună actriţă, au fost nominalizate Kirsten Dunst şi Charlotte Gainsbourg pentru rolurile din „Melancholia”, partitură care i-a adus lui Kristen Dunst deja premiul pentru interpretare feminină la Cannes anul acesta, alături de Tilda Swinton, Cecile de France şi Nadezhda Markina. Jean Dujardin pentru rolul din „L`Artiste / The Artist”, premiat de asemenea la Cannes, va concura cu laureatul premiului Oscar Colin Firth pentru „King`s Speech / Discursul regelui” la trofeul pentru Cel mai bun actor.

Lista completă a nominalizărilor la premiile Academiei Europene de Film 2011 arată astfel:

Cel mai bun film: „L`Artiste / The Artist”, „Le gamin au velo”, „Le Havre”, „In a Better World”, „King`s Speech / Discursul regelui” şi „Melancholia”

Cel mai bun regizor: Lars von Trier („Melancholia”), Jean-Pierre şi Luc Dardenne („Le gamin au velo”), Susanne Bier („In a Better World”), Aki Kaurismaki („Le Havre”) şi Bela Tarr („The Turin Horse”)

Cea mai bună actriţă: Kirsten Dunst şi Charlotte Gainsbourg („Melancholia”), Cecile de France („Le gamin au velo”), Nadezhda Markina („Elena”) şi Tilda Swinton („We Need to Talk About Kevin”)

Cel mai bun actor: Jean Dujardin („L`Artiste / The Artist”), Colin Firth („King`s Speech / Discursul regelui”), Mikael Persbrandt („In a Better World”), Michel Piccoli („Habemus Papam”) şi Andre Wilms („Le Havre”)

Cel mai bun scenariu: Jean-Pierre şi Luc Dardenne („Le gamin au velo”), Anders Thomas Jensen („In a Better World”), Aki Kaurismäki („Le Havre”) şi Lars von Trier („Melancholia”)

Premiul Carlo din Palma pentru Cea mai bună imagine: Manuel Alberto Claro („Melancholia”), Fred Kelemen („The Turin Horse”), Guillaume Schiffman („L`Artiste / The Artist”) şi Adam Sikora („Essential Killing”)

Cel mai bun montaj: Tariq Anwar („King`s Speech / Discursul regelui”), Mathilde Bonnefoy („Three”), Molly Malene Stensgaard („Melancholia”)

Cea mai bună scenografie: Paola Bizzarri („Habemus Papam”), Antxon Gomez („La piel que habito”), Jette Lehmann („Melancholia”)

Cea mai bună coloană sonoră: Ludovic Bource („L`Artiste / The Artist”), Alexandre Desplat („King`s Speech / Discursul regelui”), Alberto Iglesias („La piel que habito”), Mihaly Vig („The Turin Horse”)

Premiul FIPRESCI pentru Cea mai bună descoperire cinematografică: „Breathing / Atmen” (Austria), de Karl Markovics, „Michael” (Austria), de Markus Schleinzer, „Nothing\'s All Bad” (Danemarca), de Mikkel Munch-Fals, „Oxygen / Adem” (Belgia/ Oalnda), de Hans Van Nuffel, „Tilva Roš” (Serbia), de Nikola Lezaic

Premiul Arte pentru cel mai bun documentar: „Pina” (Germania), de Wim Wenders, „Position Among The Stars” (Olanda), de Leonard Retel Helmrich, şi „Vivan Las Antipodas” (Germania/Argentina/Chile/Olanda), de Victor Kossakovsky.

Premiul pentru Cea mai bună animaţie: „Le Chat du rabin / The Rabbi\'s Cat” (Franţa), de Antoine Delesvaux şi Joann Sfar, „Chico & Rita” (Spania/Insula Man), de Tono Errando, Javier Mariscal şi Fernando Trueba, şi „Une vie de chat / A Cat in Paris” (Franţa/ Belgia), de Jean-Loup Felicioli şi Alain Gagnol.

Premiul pentru Cel mai bun scurtmetraj: „Derby” de Paul Negoescu şi „Apele tac” de Anca Miruna Lăzărescu (România), „The Whole Family” de Terry Gilliam, „Berik” de Daniel Joseph Borgman, „Frozen Stories” de Grzegorz Jaroszuk, „The Great Race” de Kote Camacho, „Hypercrisis” de Josef Dabernig, „Incident by a Bank” de Ruben Östlund, \"Jessi” de Mariejosephin Schneider, „Little Children, Big Words” de Lisa James Larsson, \"Aut / Tse” de Roee Rosen, „Paparazzi” de Piotr Bernas, „Sundays / Dimanches” de Valery Rosier, „The Unliving” de Hugo Lilja şi „The Wolves / I lupi” de Alberto De Michele.