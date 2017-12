Filmele ”The Hobbit” vor fi turnate în Noua Zeelandă

Cele două părţi ale filmului ”The Hobbit”, de Peter Jackson, a căror realizare a fost pusă sub semnul întrebării din cauza unui conflict cu sindicatul actorilor neo-zeelandezi, vor fi turnate în ţara de la Antipozi, după încheierea unui acord cu studiourile Warner Bros., a anunţat premierul John Key. După un conflict ce a durat două luni, devenit între timp o veritabilă chestiune de stat, Guvernul neo-zeelandez a acceptat să facă anumite concesii pentru ca acest proiect cinematografic, în valoare de 500 de milioane de dolari şi realizat de Warner Bros., să fie turnat pe teritoriul naţional. În schimb, Warner Bros. va promova Noua Zeelandă ca destinaţie de vacanţă în cadrul campaniei de marketing derulată de compania hollywoodiană. Luna trecută, sindicatul NZ Equity i-a îndemnat pe actori să boicoteze proiectul ”The Hobbit”, după ce regizorul Peter Jackson a decis să le refuze revendicările referitoare la salariul minim pentru artişti.

Realizarea acestui proiect cinematografic reprezintă o miză economică uriaşă pentru această ţară, în care industria cinematografică aduce la bugetul naţional peste trei miliarde de dolari neo-zeelandezi, circa 1,6 miliarde de euro. Mai mulţi producători de renume de la Hollywood, printre care s-a numărat şi Toby Emmerich, preşedintele studioului de producţie New Line, o filială a grupului Warner, s-au deplasat la Wellington, pentru a vedea la faţa locului dacă dorinţa Noii Zeelande de a păstra pe teritoriul ei acest proiect beneficiază şi de un suport economic valid. Peisajele din Noua Zeelandă, prezentate în trilogia ”The Lord of the Rings / Stăpânul inelelor” au generat fluxuri turistice importante către această regiune a lumii şi au contribuit la dezvoltarea rapidă a industriei cinematografice neo-zeelandeze. În această ţară s-au filmat, în ultimii ani, câteva pelicule ce au beneficiat de bugete importante, precum ”The Last Samurai / Ultimul samurai”, cu Tom Cruise, saga ”The Chronicles of Narnia: / Cronicile din Narnia” şi ”Avatar”, regizat de James Cameron.