Final interzis cardiacilor în partida Pandurii Tg. Jiu - FC Botoșani

În cele două întâlniri disputate vineri în etapa a șaptea a play-out-ului Ligii 1 la fotbal am notat o victorie a oaspeţilor, FC Voluntari la Chiajna, şi o remiză în duelul de la Drobeta Turnu Severin, dintre Pandurii Tg. Jiu şi FC Botoşani. Golul egalizator pentru Pandurii a fost înscris în al patrulea minut al prelungirilor, dintr-o lovitură de la 11 metri, după ce Botoşani a deschis scorul în prima repriză tot dintr-un penalty, prin Vaşvari, care a mai ratat de la punctul cu var în minutul 15.

Rezultatele din etapa a 7-a play-out-ului - joi: ACS Poli Timişoara - Gaz Metan Mediaş 1-0 (Străuț 88); vineri: Concordia Chiajna - FC Voluntari 0-2 (Ad. Bălan 19, 30), Pandurii Tg. Jiu - FC Botoșani 1-1 (Păcurar 90+4-pen. / Vaşvari 42-pen.).

Ultimul meci din etapa a 7-a play-out-ului, CSM Poli Iași - ASA Tg. Mureș, se va disputa luni, 24 aprilie, de la ora 18.00.

Clasament play-out: 7. Iaşi 29p (golaveraj: 8-2), 8. Gaz Metan 29p (8-7), 9. Botoşani 25p (9-6), 10. Voluntari 24p (7-8), 11. ACS Poli 21p (7-3), 12. Pandurii 17p (5-8), 13. Concordia 16p (4-10), 14. ASA 11p (3-7).

Etapa a şaptea play-off-ului Ligii 1 la fotbal începe sâmbătă şi se va încheia luni, cu mult aşteptata confruntare dintre FCSB şi FC Viitorul.

Programul meciurilor din etapa a 7-a a play-off-ului - sâmbătă, ora 17.30: Astra Giurgiu - CFR Cluj, ora 20.30: CS U. Craiova - Dinamo Bucureşti; luni, ora 20.30: Fotbal Club FCSB - FC Viitorul.

Clasament play-off: 1. FCSB 37p (golaveraj: 9-4), 2. FC VIITORUL 34p (6-5), 3. Dinamo 32p (7-4), 4. CFR 30p (7-7), 5. Craiova 27p (3-8), 6. Astra 26p (7-11).

Toate partidele sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.