Florin Tănase, atacantul Viitorului, convocat la naționala României

Selecționerul Anghel Iordănescu a anunțat lotul cu care naționala României va aborda cele două meciuri amicale de la finalul acestei luni, cu Lituania (23 martie), pe stadionul „Marin Anastasovici” din Giurgiu, și cu Spania (27 martie), la Cluj-Napoca, pe „Cluj Arena”. „Generalul” a convocat 25 de jucători, printre care se află și atacantul Florin Tănase, de la FC Viitorul, care nu a impresionat prin evoluțiile din acest an și s-a accidentat în urmă cu două zile, suferind o entorsă la glezna dreaptă. În plus, Anghel Iordănescu i-a adus la lot pe Dragoș Grigore, jucător la o echipă obscură din subsolul clasamentului în Qatar, și Adrian Ropotan, de la Pandurii Tg. Jiu, formație pregătită chiar de fiul său, Edward Iordănescu, dar l-a ignorat din nou pe Florentin Matei, care are prestații apreciate în campionatul Croației.

Pentru cele două întâlniri, Anghel Iordănescu va miza pe umătorii jucători: portari - Tătărușanu (Fiorentina), Pantilimon (Watford), S. Lung jr. (Astra Giurgiu); fundași: Săpunaru (Pandurii Tg. Jiu), Mățel (Dinamo Zagreb), Chiricheș (SSC Napoli), Dr. Grigore (Al Sailiya), V. Găman (Astra Giurgiu), Moți (Ludogorets Razgrad), S. Filip (Dinamo București), Sepsi (FC Nurnberg); mijlocași: Pintilii (FC Steaua București), Hoban (Hapoel Be'er Sheva), Ropotan (Pandurii), Ad. Popa (FC Steaua), Torje (Osmanlispor), Fl. Tănase (FC Viitorul), Sânmărtean (Al Ittihad), N. Stanciu (FC Steaua); atacanți: Keșeru (Ludogorets), Fl. Andone (Cordoba), Rusescu (Osmanlispor), B. Stancu (Genclerbirigi), Hora (Pandurii), A. Ivan (CS U. Craiova). Reunirea „tricolorilor” este programată luni, 21 martie, la Centrul de Fotbal de la Mogoșoaia.

VICENTE DEL BOSQUE NU L-A CONVOCAT PE DIEGO COSTA

Atacantul lui Chelsea Londra, Diego Costa, nu a fost chemat de selecționerul Spaniei, Vicente del Bosque, pentru amicalele cu Italia și România, tehnicianul preferând să-i convoace pe Sergi Roberto de la FC Barcelona şi Aritz Aduriz de la Athletic Bilbao. Lotul ibericilor pentru cele două partide: portari - Casillas (FC Porto), De Gea (Manchester United), Rico (FC Sevilla); fundaşi: Juanfran (Atletico Madrid), Gaspar (Villarreal), Pique (FC Barcelona), Bartra (FC Barcelona), Alba (FC Barcelona), Ramos (Real Madrid), Nacho (Real Madrid); mijlocaşi: Azpilicueta (Chelsea Londra), Fabregas (Chelsea), Busquets (Barcelona), San Jose (Athletic Bilbao), S. Roberto (FC Barcelona), Koke (Atletico Madrid), Alcantara (Bayern Munchen), Isco (Real Madrid); atacanţi: D. Silva (Manchester City), Mata (Manchester United), Alcacer (Valencia), Morata (Juventus Torino), Aduriz (Athletic Bilbao), Nolito (Celta Vigo), Rodriguez (Chelsea).

