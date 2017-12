Fostul comandant al Poliției Hârșova, condamnat cu executare pentru șantaj

21:46:01 / 12 Ianuarie 2017

cititori

Normal este sa-i condamne la inchisoare si pe fostii proprietari ai farmaciilor VENITA LAU&MAR SRL(sotii ZADEA MARIUS si LAURA(fugiti momentan din tara in anglia)),ca au furat cu totii bani,si au facut infractiuni si au santajat anumiti medici pshiatrii din constanta.Fratilor am furat toti ,haideti sa mergem cu totii la inchisoare,asa este corect si normal,toti furam dar doar unul plateste cu libertatea..Acesti infractori ZADEA MARIUS(fost fotbalist) si LAURA,s\sunt fugiti din tara de 2 ani de zile in anglia tocmai pentru a nu fii arestati,dar merita deoarece au furat impreuna cu comisarul sef,cu doctorii cu toata lumea.Asa ca cu toti la poarta alba fratilor ,ca toti ati fost niste infractori si hoti.Acolo este locul vostru POARTA ALBA,celula 4