Fostul primar al Timişoarei, Gheorghe Ciuhandu, pus sub învinuire de procurori

Fostul primar al Timişoarei, Gheorghe Ciuhandu, a fost pus sub învinuire de DNA pentru abuz în serviciu în legătură cu vânzarea unor case naţionalizate din Timişoara. În aceeaşi cauză este cercetat şi viceprimarul Traian Stoia. La audieri este şi primarul Nicolae Robu. Prejudiciul, milioane euro.

"Am fost chemat aici în calitate de suspect în vânzarea unor case naţionalizate în perioada în care am fost primar. Reproşul este clasic: abuz în serviciu. Nu ştiu valoarea prejudiciului. Primăria a vândul 1300 de locuinţe şi acum e vorba de 60 de locuinţe. Nu am obţinut nimic. Cei care au încheiat contractele au apreciat că şi eu mi-am însuşit punctele lor de vedere pentru că aveau toate vizele şi viza de specialitate", a declarat Gheorghe Ciuhandu.

Nicolae Robu, primarul municipiului Timişoara, a ajuns, vineri dimineaţa, la sediul DNA din Capitală, edilul preciând că nu ştie în ce calitate a fost chemat pentru că a fost citat telefonic.

"Nu ştiu să vă zic nimic dar vă garantez că nu am nicio treabă cu corupţia. Nu ştiu despre ce e vorba. Am primit citaţia telefonic. Nu am emoţii pentru că nu am nicio legătură cu corupţia, nici cu traficul de influenţă. Am primit un telefon să fiu la ora 10.30. Vă spun când ies", a declarat Nicolae Robu când a ajuns la DNA.

La audieri a mers şi Traian Stoia, viceprimar al Timişoarei, avocatul acestuia precizând la ieşirea din sediul DNA este suspect.

Surse judiciare au declarat pentru Mediafax că este vorba despre retrocedarea ilegală a 968 de imobile din zona centrala a Timişoarei, prejudiciul fiind estimat la 40 de milioane de euro. În dosar sunt vizaţi mai mulţi funcţionari.