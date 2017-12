Fostul şef SRI, noul ambasador al României în SUA

Fostul director al Serviciului Român de Informații (SRI) George Maior are toate șansele să devină noul ambasador al României în SUA, după ce a primit, ieri, aviz favorabil din partea Comisiilor parlamentare pentru politică externă ale Senatului și Camerei Deputaților. În cadrul audierilor, Maior le-a explicat parlamentarilor din comisii că și-a propus să continue demersurile pentru includerea României în programul „Visa Waiver”, care ne-ar permite să călătorim în SUA fără viză. Însă proiectul de mandat al fostului director SRI nu este singurul lucru care i-a convins pe parlamentarii din comisiile pentru politică externă. Maior are și o vastă experiență în diplomație: între anii 1992 și 2004 a ocupat mai multe funcții în domeniu, printre care și pe cele de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantică şi Politica de Apărare în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, coordonând aderarea României la NATO. În afară de Maior, au primit avize favorabile și Emil Hurezeanu, propus ca ambasador în Germania, și Adrian Cioroianu, propus pentru postul de ambasador delegat permanent pe lângă UNESCO.