Fotbalist englez, suspendat 18 luni pentru pariuri ilicite!

Joey Barton, mijlocașul ofensiv al lui Burnley, a fost suspendat de Federația Engleză pentru 18 luni după ce a recunoscut că a pariat, el fiind și amendat cu 30.000 de lire sterline. Barton ar fi pariat pe „meciuri de fotbal sau competiţii” între 26 martie 2006 şi 13 mai 2016, în total de 1.260 de ori în ultimii 10 ani! În 2016, Joey Barton a fost suspendat un meci de către Federaţia Scoţiană, tot după ce încălcase regulile privind pariurile.

Fostul fotbalist al lui Manchester City, Newcastle, QPR şi Marseille a fost implicat de-a lungul carierei în mai multe cazuri controversate. A accidentat un pieton în 2005, în timp ce se afla la volanul maşinii sale, iar în 2008 a efectuat şase luni de închisoare după ce a generat un scandal violent.

Foarte probabil, pentru fotbalistul în vârstă de 34 de ani această pedeapsă poate fi echivalentă cu finalul carierei, așa că el intenționează să facă apel în privința duratei suspendării. „Este o decizie care efectiv mă forțează la o retragere prematură din fotbal. Accept că am încălcat regulile care guvernează fotbalul profesionist, dar senzația mea este că durata suspendării e mai mare decât în cazul altor jucători, mai puțin controversați decât mine. Sunt dependent de pariuri și am trimis federației o adeverință medicală în care este explicat faptul că am o problemă. Sunt foarte dezamăgit că nu a fost luată în considerare. Niciodată nu a fost vorba despre meciuri aranjate, integritatea mea de fotbalist nu poate fi pusă în discuție”, a declarat Barton.

Joey Barton și-a început cariera la Manchester City, în 2001, a ajuns la Newcastle în 2007 și la QPR în 2011. A jucat un an în Franța, la Marseille, sub formă de împrumut, iar cu Burnley a semnat în august 2015.