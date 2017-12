Fotografii inedite realizate de Brâncuşi, la London International BookFair 2009

Expoziţia „Constantin Brâncuşi Fotograf\", cu 30 de tiraje moderne după fotografiile originale realizate de sculptor, va fi inaugurată pe 22 aprilie, cu ocazia Tîrgului de carte londonez şi va fi deschisă publicului pînă pe 13 mai, la sediul Institutului Cultural Român (ICR) Londra. Expoziţia este realizată cu sprijinul Muzeului Naţional de Artă al României.

La moartea sa, în 1957, Constantin Brâncuşi a lăsat peste 560 de negative şi 1000 de fotografii, care redau imagini ale atelierului din Paris. Se pare că Brâncuşi a început să-şi fotografieze singur lucrările cînd, în timpul unei şedinţe foto, a observat că o sculptură din bronz nu mai avea strălucirea obişnuită. Alte fotografii sînt autoportrete care-l surprind în timpul lucrului sau aşezat în faţa camerei de fotografiat. Pentru 2010, este anunţată apariţia cărţii „Brâncuşi\", scrisă de Sanda Miller, în seria Critical Lives.

Institutul Cultural Român a invitat 32 de edituri româneşti să participe la cel mai prestigios tîrg de carte londonez, International Book Fair, care se va desfăşura în perioada 20 – 22 aprilie 2009. Astfel, la standul ICR vor fi prezente peste 800 de titluri editate de All, Humanitas, Polirom, RAO, Junimea, Nemira, Vremea, Ideea Europeană, constînd în cărţi, traduceri ale autorilor români, audiobook-uri, CD-uri şi albume. La stand vor fi prezentate şi volume apărute în străinătate, prin programele de finanţare derulate de Institutul Cultural Român prin Centrul Naţional al Cărţii.

În prima zi a tîrgului este anunţată o discuţie pe tema receptării culturii române şi a României în spaţiul britanic, pornind de la cartea Once Upon Another Time de Jessica Douglas-Home. La această discuţie, desfăşurată sub genericul ROOMania WITH A VIEW, vor participa mai multe personalităţi culturale britanice: Jessica Douglas-Home, Mark Almond, Anne Stewart, Anthony Daniels. Gazda evenimentului va fi preşedintele ICR, Horia-Roman Patapievici.