Funcţionari - tăiat; Salarii - tăiat; Centralizare - bifat

REACŢII

România reuşeşte să atragă atenţia nu prin cine ştie ce realizări la nivel european şi mondial, ci prin incompetenţa Guvernului condus de Emil Boc. Prestigiosul cotidian economic Financial Times face o analiză a situaţiei economice din România afirmând că ţara are un guvern despre care se poate spune, “în cel mai bun caz, că este disfuncţional, şi în cel mai rău caz, incompetent”. Jurnaliştii de la Financial Times susţin că România are un preşedinte impulsiv, care se comportă precum un taur într-un magazin de porţelanuri. “Săptămânile nefericite pentru ţară par să continue şi mai rău, după ce ministrul de Finanţe, Sebastian Vlădescu, a avertizat că economia se va contracta cu mai mult de 1,5% în acest an”, scrie publicaţia citată. Comentariile jurnaliştilor străini sunt cât se poate de reale în condiţiile în care, de la începutul anului şi până în prezent, Guvernul Boc nu a oferit nicio o cale de scăpare românilor. Mai mult decât atât, Executivul a văzut rezolvarea problemelor prin sugrumarea clasei mijlocii. Fără o gândire coerentă, Boc a luat o serie de măsuri despre care specialiştii spun că nicio altă ţară aflată în aceeaşi situaţie nu le-a aplicat. Primele idei portocalii vizau reducerea numărului de bugetari. Timp de mai multe luni, Guvernul s-a aflat în conflict cu sindicatele pe tema disponibilizărilor. Din nefericire, cei disponibilizaţi nu au fost angajaţii din instituţiile statului cu rol de purtători de impresii, fuste sau cafele, ci oameni din câmpul muncii, care, în orice moment, puteau justifica salariul de mizerie pentru care lucrau. Mai mult decât atât, disponibilizările dictate de Boc s-au îndreptat în mare parte spre administraţiile publice locale, care şi aşa au de două ori mai puţini angajaţi decât instituţiile din administraţia centrală. Potrivit algoritmului, din cei 60.000 de funcţionari ce urmează a fi disponibilizaţi, aproximativ 54.000 vor fi din administraţiile locale.

MĂSURI DISPERATE

Măsura disponibilizărilor s-a dovedit a fi insuficientă, motiv pentru care Guvernul a fost nevoit să treacă la etapa a doua din programul incompetenţei: reducerea salariilor cu 25% şi a pensiilor cu 15%. Şi de această dată singurii care au avut de suferit au fost funcţionarii mici, din administraţia locală, care, după ce le-a fost redus numărul cu aproximativ 30%, trebuie să li se mai ia şi din salariu. Nu acelaşi lucru s-a întâmplat însă şi la nivel central, unde o serie de funcţionari au rămas cu aceleaşi salarii nesimţite, pentru că, aşa cum spunea chiar Boc, salariile lor nu pot fi modificate. Cu alte cuvinte, Boc a făcut o tăiere de peste 50% din veniturile funcţionarilor publici. În ceea ce priveşte pensiile, măsura pe care a dorit să o ia Guvernul s-a dovedit a fi neconstituţională. În aceste condiţii, incompetenţii portocalii au trecut la următorul pas, majorarea TVA-ului la 24%. De această dată, Boc nu a fost pe aceeaşi lungime de undă cu “taurul” Băsescu, care, imediat, a scos flăcări pe nas în câteva apariţii televizate. Conştient că majorarea TVA-ului nu va contribui cu nimic la redresarea economică, Boc şi adunătura sa de miniştri au căutat alte soluţii pentru a se încadra în promisiunile pe care le-au făcut către Fondul Monetar Internaţional. Aşa s-a ajuns la concluzia că primăriile trebuie să îşi reducă cheltuielile cu 20% până la sfârşitul anului. Cu alte cuvinte, haoticul Boc le cere primarilor să pună deoparte câte 20% din bugete pentru a avea el de unde să plătească salariile secretarelor şi incompetenţilor din aparatul central. Acum, când laţul din jurul gâtului lui Boc a început să lase urme, Executivul începe să preia ideile de relansare economică promovate de reprezentanţii opoziţiei de la începutul anului. Renunţarea la cota unică, trecerea la impozitarea progresivă, reducerea TVA-ului sunt câteva din tezele lansate de ministrul Finanţelor, Sebastian Vlădescu, care, în sfârşit, a înţeles puterea distructivă a Guvernului din care face parte. Acelaşi Guvern Boc pare să nu mai fie susţinut nici măcar de cei care, în urmă cu o lună, l-au salvat de înec, respingând moţiunea de cenzură a opoziţiei. Liderul senatorilor PDL Traian Igaş a declarat că dacă Guvernul nu îşi va respecta promisiunile, “nimeni nu va putea garanta că acest Guvern va rămâne şi că parlamentarii PDL vor mai fi soldaţi disciplinaţi, în cazul unei noi moţiuni de cenzură”.