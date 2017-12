Funduri goale şi gafe “marca Bush”

Preşedintele american, George W. Bush, prezent la Forumul Asia-Pacific (APEC) ale cărui lucrări au loc la Sydney, a mulţumit, ieri, gazdelor sale pentru organizarea “summit-ului OPEC”, adică al Organizaţiei Ţărilor Exportatoare de Petrol şi nu summit-ului APEC! Chiar dacă s-a corectat rapid, liderul de la Casa Albă nu s-a oprit din seria gafelor, continuînd prin a-I mulţumi premierului australian, John Howard, “pentru implicarea trupelor australiene în susţinerea războiului din Irak”! Revenindu-şi din starea de confuzie, Bush a dat şi o veste bună, declarînd că SUA sînt dispuse să ia în considerare încheierea unui tratat de pace oficial cu Coreea de Nord, dacă Phenianul va renunţa la programul său privind armele nucleare. Liderul american a discutat această posibilitate în cadrul unei întrevederi cu preşedintele sud-coreean, Roh Moo-hyun. Bush a precizat că acest lucru presupune un acord permanent care să-l înlocuiască pe cel care a pus capăt războiului coreean din 1950-1953.

Venirea lui Bush la Sydney nu este deloc acceptată de australienii care se opun războiului din Irak sau care cer o implicare activă în stoparea încălzirii globale. Protestele anti-Bush au culminat ieri, cînd zeci de persoane şi-au dat jos pantalonii, într-un protest inedit, organizat la Sydney, faţă de prezenţa preşedintelui american la Forumul Asia-Pacific (APEC). La protest au participat doar 50 de persoane, deşi organizatorii aşteptau 4.000 de participanţi, cu intenţia de a stabili un record. “Bush a întors posteriorul întregii lumi mulţi ani, în probleme care merg de la Protocolul Kyoto pînă la războiul împotriva terorismului. Acum, lumea are şansa să îi arate spatele”, a declarat Will Saunders, organizatorul protestului. Un tînăr s-a îmbrăcat într-o costumaţie care reprezenta o bombă, iar alţii au fluturat un banner pe care scria “Australia îl întîmpină pe criminalul de război Bush”. Bush are şi simpatizanţi. Opt susţinători s-au adunat în acelaşi parc, iar un student şi-a dat jos pantalonii pentru a-şi arăta posteriorul pe care scria “pro Bush”. Mii de protestatari vor să se adune în Sydney astăzi, cînd vor începe lucrările propriu-zise ale APEC.