Gata! Astea sunt unitățile care distribuie vouchere bolnavilor cu hepatită C!

Gata! Lista unităților sanitare în care se distribuie vouchere pentru investigațiile necesare la dosarul de aprobare a tratamentului fără interferon a fost publicată pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) - www.cnas.ro. ”Semnatarul contractului cost-volum-rezultat pentru tratamentul fără interferon al hepatitei cronice virale C și cirozei hepatice C a transmis la CNAS lista unităților sanitare în care se acordă voucherele pentru fibromax, viremie și genotipare, investigații necesare pentru dosarul de aprobare a tratamentului fără interferon al hepatitei cronice virale C și al cirozei hepatice”, se arată într-un comunicat al CNAS. Mai exact, lista poate fi accesată pe site-ul CNAS, la secțiunea ”informații pentru asigurați - medicamente - tratament fără interferon”. Ea va fi actualizată pe măsură ce vor fi distribuite vouchere și în alte unități. Pacienții se vor adresa medicilor de specialitate din aceste unități sanitare cu bilet de trimitere de la medicul de familie. În urma consultației de specialitate, medicii vor înmâna voucherele pentru efectuarea gratuită a testărilor (fibromax, viremie, genotipare) acelor pacienți care vor îndeplini criteriile de includere în tratament prevăzute în protocolul terapeutic elaborat de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății. Din 26 octombrie, voucherele pentru aceste investigații au început să fie distribuite în unitățile sanitare din cele nouă centre din țară - București, Cluj, Constanța, Craiova, Iași, Sibiu, Târgu Mureș, Timișoara, Oradea. ”Numărul total de vouchere care vor fi distribuite acoperă numărul de pacienți cu hepatită virală C și ciroză hepatică C cu stadiul de fibroză F4”, a declarat președintele CNAS, dr. Vasile Ciurchea. Pe lângă investigațiile amintite, dosarul pacientului va conține în mod obligatoriu o serie de documente care se regăsesc pe site-ul www.cnas.ro, la secțiunea ”informații pentru asigurați - medicamente - tratament fără interferon”.

După publicarea în „Monitorul Oficial“ a Ordinului MS - CNAS de aprobare a protocolului terapeutic, pe măsură ce dosarele sunt întocmite, ele vor fi depuse la casele de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală medicul de specialitate, de unde vor fi trimise mai departe la CNAS. Comisia de specialitate a CNAS se va întruni de două ori pe lună pentru a analiza dosarele depuse în vederea aprobării și va verifica dacă acestea corespund criteriilor de eligibilitate. Decizia comisiei va fi comunicată pacientului de casa de asigurări de sănătate unde acesta a depus dosarul.