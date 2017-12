Gata cu drumurile la Fisc! Adeverințele se dau pe net

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) nu va modifica, în perioada următoare, taxele și impozitele, ba chiar are în plan diverse simplificări și facilități pentru toți contribuabili, spune ministrul de resort, Anca Dragu - „Pentru persoanele fizice, spre exemplu, avem o măsură care vizează extinderea documentelor acceptate ca dovadă a plății. Am introdus deja plata cu POS, iar plata online va fi generalizată din octombrie. Chiar dacă achitai online, tot trebuia să faci câteva drumuri. Cât de curând, plata se va dovedi prin declarație pe propria răspundere sau direct online, prin intermediul unei aplicații (pe care fiecare instituție în parte va trebui să o dezvolte). Mai avem o măsură extrem de importantă privind poprirea electronică. Am primit mesaje de la nenumărați oameni cărora li s-au blocat conturile, chiar și pentru sume care depășeau datoria către Fisc. Acum, vom bloca un singur cont și doar cât să recuperăm restanța. Și deblocarea va fi mult mai rapidă“. Nu în ultimul rând, ANAF va emite, în sfârșit, adeverințe și certificate electronice de venit și atestare fiscală. „Anual, Fiscul emite cinci milioane de adeverințe și 300.000 de certificate. Asta înseamnă tot atâtea drumuri care nu se vor mai face. Practic, instituția care are nevoie de aceste documente (chiar și băncile) le va primi în format electronic, începând cu 1 noiembrie“, a mai spus Dragu. Cât despre programul Prima Casă, ea a reamintit că plafonul va fi suplimentat din nou, cu 500 milioane lei, și a punctat că nu va fi stopat prea curând.