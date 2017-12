Geoană consideră că rămînerea PSD în opoziţie este cea mai bună variantă

Preşedintele PSD, Mircea Geoană, a declarat ieri că formaţiunea pe care o conduce trebuie să rămînă în opoziţie pentru a face "legi bune pentru români", legea pensiilor fiind cel mai bun exemplu din ultimii 17 ani. El a arătat că ultimii trei ani au fost foarte grei pentru PSD, dar, în special, pentru aleşii locali ai partidului: "Primarii noştri nu au fost trataţi în tot acest răstimp într-o manieră tocmai elegantă. Dirijarea resurselor de la centru nu a fost echitabilă. Cu toate acestea, am reuşit să ţinem echipa împreună şi este mare lucru că avem un număr mare de primari". În opinia sa, partidul trebuie să rămînă în opoziţie, deşi a fost o "perioadă grea, cu foarte multă tensiune", în care românii au căpătat "o adevărată reacţie de respingere faţă de gîlceava politică", însă este cea mai buna variantă: "Pentru un an, eu zic că este mai bine să stăm în opoziţie şi să ne facem treaba de aici". El consideră că Legea pensiilor, adoptată de Parlament în urmă cu cîteva zile, este cea mai bună măsură socială din ultimii 17 ani: "Pentru prima dată de cînd sînt membru în Parlamentul României, am avut senzaţia că am făcut un lucru bun pentru cetăţenii acestei ţări. Mă refer aici la legea pentru care noi ne asumăm paternitatea. Putem merge chiar să facem testele ADN şi vom dovedi că este legea noastră. Aprobarea în Parlament nu reprezintă un gest electoral, ci cea mai importantă lege cu caracter social din ultimii 17 ani".