Gică Hagi: „Suntem foarte puternici acasă, sper să jucăm şi în deplasare la fel de bine”

FC Viitorul Constanţa a fost foarte aproape de a urca pe prima poziţie în clasamentul Ligii 1, dar în cele din urmă nu s-a putut impune la o diferenţă de patru goluri în confruntarea cu CFR Cluj. Victoria obţinută de trupa lui Gheorghe Hagi în faţa campioanei en titre, scor 3-1 (Peteleu 27-autogol, C. Matei 36, Rivaldinho 57 / Culio 76-pen.), a permis echipei constănţene să egaleze la puncte liderul, cu 24 de puncte cele două formaţii fiind departajate de golaveraj: 29-11 pentru CFR şi 29-15 pentru Viitorul.

Managerul tehnic al grupării de la ţărmul mării, Gică Hagi s-a declarat mulţumit de prestaţia elevilor săi în partida găzduită duminică seară de stadionul „Central” din Complexul Sportiv al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu: „Sunt fericit. Veneam după o săptămână nu aşa bună (n.r. - înfrângerile cu Sănătatea Cluj şi Universitatea Craiova). Am muncit foarte mult în ultimele zile cu echipa. Am fost inspirat în alcătuirea echipei, pentru că am jucat cu mulţi atacanţi. Cred eu că 60 de minute am meritat şi scorul şi jocul pe care l-am făcut. După aceea, CFR-ul, mai puternică, mai experimentată, a venit peste noi. Au avut şi ei ocaziile lor. Echipa mea a făcut un joc bun, suntem la egalitate cu CFR-ul, o victorie frumoasă”.

Gheorghe Hagi a remarcat prestaţia portarului Căbuz şi aşteaptă prestaţii la fel de bune şi în deplasare: „Suntem foarte puternici acasă, sper să jucăm şi în deplasare la fel de bine cum o facem şi acasă. Să căpătăm mai multă personalitate şi în meciurile din deplasare şi atunci o să devenim periculoşi. Suntem în grafic. E într-o formă foarte bună, e inspirat (n.r. - Cătălin Căbuz). Mă bucur foarte tare pentru el, e foarte serios, conectat. În ultimele trei meciuri de acasă ne-a salvat. Bravo lui. Dar şi mulţi jucători au evoluat foarte bine, la nivel ridicat. Meci european. Publicul care, cred eu, s-a format în ultima perioadă la noi, în meciurile de acasă avem o susţinere şi jucătorii simt lucrul acesta”.