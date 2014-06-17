Gigi Becali își recapătă dreptul la muncă

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Gigi Becali își recapătă dreptul la muncă
Eveniment 17 Iunie 2014 / 16:11 44 accesări 1 comentariu

Judecătoria Medgidia a anulat decizia comisiei Penitenciarului Poarta Albă prin care i s-a interzis lui Gigi Becali dreptul la muncă și la pachete, ca urmare a nerespectării regulilor impuse deținuților aflați în permisie. Amintim că Becali a fost sancționat luna trecută pentru comportamentul pe care l-a avut în singura zi în care a avut voie să părăsească închisoarea.

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1 comentariu

O PERSOANA PLECATA IN STRAINATATE. 19:55:14 / 17 Iunie 2014
SE JUDECA IN MEDGIDIA , CA-I PLINA DE MACHIDONI HOTI SI BANDITI , CA ACEST BECALI .

IA TRECUT GATUL LUI MACHIDONUL , CE UITATURA DE BANDIT SI CE PREFACUT ESTE , CA VEZI DOAMNE ESTE BOLNAV , SA O STEARGA DIN TARA , CA AICI NU SINT MEDICI BUNI , PENTRU AL TRATA , INSEAMNA CA-I SANATOS , DIN MOMENT CE CERE SA MUNCEASCA , TREBUIE CONFISCAT TOT CE A FURAT SI NU POATE JUSTIFICA , FARA OCOLISURI SI MANEVRE LEGALE SI LEGI PENTRU HOTI , CARE IA FACUT MILIARDARI PESTE NOAPTE , A FACUT BINE ? CARE BINE ? CA A FURAT CU MILIARDELE SI ACUM DA SI LA PROSTI CATEVA PICATURI DIN CE A FURAT , ASTA TREBUIA INCHIS PE VIATA SI CONFISCAT ABSOLUT TOT , SA RAMANA IN CURUL GOL GOLANUL ASTA , NU CATIVA ANI DE PUSCARIE SI AVEREA DE MILIARDE , PAMANTURI SI CEA MAI FURAT SA-I RAMANA INTACTE , ASTEA SINT LEGILE PENTRU HOTII SI BANDITII ROMANIEI , DIN CAUZA LA ASA LEGI NU SE MAI RESPECTA OAMENII CEI CARE MUNCESC CINSTIT SI AJUNG LA VIRSTA DE PENSIONARE , DUPA 30-40 DE ANI DE MUNCA SA NU AIBE CE MANCA SI CU CE SA-SI PLATEASCA DATORIILE , MAI VOTATI ORDINARII CARE VA FAC LEGI PENTRU APARAREA HOTILOR SI BANDITILOR , CARE SINT SCOSI CA FIIND EROII ROMANIEI , TIP GIGI BECALI , ADRIAN NASTASE SI TOTI CERE AU INFUNDAT PUSCARIILE , PENTRU PUTIN TIMP PENTRU FURTURILE SI DISTRUGEREA ROMANIEI SI ACESTUI POPOR.

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