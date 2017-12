Güner Akmolla lansează un nou volum

Scriitoarea şi traducătoarea Güner Akmolla, director al revistei bilingve „Emel”, lansează astăzi, de la ora 17.00, o nouă carte esenţială pentru istoria tătarilor. Intitulat „Istoria tătarilor şi istoria literaturii tătarilor crimeeni din România - Compendiu 2014”, volumul, scris în tătară şi în română, va fi lansat la Centrul Cultural Turc „Yunus Emre”. Cartea va fi prezentată de scriitoarea Mihaela Burlacu, membră, la fel ca şi Güner Akmolla, a Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România. În cadrul evenimentului cu titulatura „Istorie şi versuri în viaţa contemporană a Constanţei”, găzduit de Centrul Cultural Turc „Yunus Emre”, va avea loc şi lansarea volumului de poezii „Anam”, semnat de tânăra poetă Cidem Narcis Brăslaşu.

„Există o unitate de limbă, istorie, conştiinţă naţională cu patria strămoşească Crimeea în tot ce am scris. Anii 2008-2009 au cunoscut o activitate de tip superior la universităţile tătare din Aqmescit, Simferopol, Kıpu şi Tavrıa, unde eu, Güner Akmolla din România, am prezentat studenţilor şi mai ales profesorilor istoria şi literatura noastră din România. Profesor dr. ing. Mamut Eden, atunci secretarul general al Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România, mi-a înlesnit calea de a renaşte cultural, literar, ştiinţific. Am reuşit să realizăm o unitate a Uniunii Scriitorilor Tătari din Crimeea şi România, înlesnind zorii viitorului! Literatura de după 1990, istoria noastră şi a literaturii noastre vor aparţine unei noi generaţii, căreia îi oferim cu responsabilitate truda noastră de început”, spune autoarea volumului.