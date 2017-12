Google a depășit capitalizarea Apple

Alphabet, compania-mamă a Google, a raportat rezultate financiare mai bune decât anticipau analiștii, susținute de publicitatea pe dispozitive mobile, iar capitalizarea companiei a urcat peste cea a Apple în tranzacțiile cu derivate derulate în afara programului obișnuit al bursei din SUA. Compania a dezvăluit pentru prima dată profitabilitatea motorului de căutare și a altor servicii online, dar și cheltuielile pentru proiecte ambițioase, precum mașinile autonome, scrie Reuters. ”Este foarte interesant că 80% din vizualizările de pe YouTube vin din afara SUA. Nu credeam că procentajul este atât de ridicat. Arată că se poate extrage încă valoare din YouTube”, a declarat Kevin Kelly, partener la firma Recon Capital.

Alphabet a alocat pentru investiţii în proiecte ambiţioase 869 de milioane de dolari anul trecut, în urcare de la 501 milioane de dolari cu un an înainte. Compania nu a transmis când se aşteaptă ca aceste proiecte să devină profitabile. ”Atât timp cât afacerile core continuă să opereze bine, cu venituri accelerate, investițiile în celelalte afaceri pot continua”, a afirmat Ronald Josey, de la Josey of JMP Securities. Veniturile consolidate ale Alphabet au crescut cu 17,8% în trimestrul al patrulea, la 21,3 miliarde de dolari, în timp ce analiștii anticipau 20,77 miliarde de dolari. Pentru întreg anul, veniturile s-au situat la aproximativ 75 de miliarde de dolari, comparativ cu 66 miliarde de dolari cu un an înainte. Profitul ajustat pe acțiune s-a situat la 8,67 dolari, semnificativ peste estimările analiștilor, care anticipau aproximativ 8,1 dolari pe titlu. Profitul pentru trimestrul al patrulea s-a situat la 4,98 miliarde de dolari, în urcare de la 4,68 miliarde de dolari în ultimele trei luni din 2015.

Acțiunile Google au crescut cu aproape 5% în tranzacțiile cu contracte futures derulate după închiderea pieței americane, rezultând o capitalizare de 549 miliarde de dolari pentru companie, față de 534 miliarde de dolari pentru Apple la același moment. Astfel, Alphabet va depăși oficial Apple la capitalizare, marți, dacă acțiunile deschid în apropierea nivelurilor respective sau evoluția se accentuează în favoarea companiei-mamă a Google.

